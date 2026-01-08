Αστυνομικός έριχνε μπαλωθιές σε γλέντι - Άρχισε έρευνα η ΕΛΑΣ

Ανακοίνωση σχετικά με το βιντεοληπτικό υλικό, που αποτυπώνει μία γυναίκα αστυνομικό να ρίχνει μπαλωθιές κατά τη διάρκεια γλεντιού, εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.).

Η Ελληνική Αστυνομία, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε πως διεξάγει έρευνα αναφορικά με βίντεο στο οποίο γυναίκα αστυνομικός καταγράφεται να πυροβολεί σε γλέντι.

«Σχετικά με βιντεοληπτικό υλικό που προβλήθηκε σε μεσημεριανή τηλεοπτική εκπομπή, στην οποία αναφέρθηκε ότι γυναίκα αστυνομικός προβαίνει σε άσκοπους πυροβολισμούς, από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνεται ότι το εν λόγω οπτικό υλικό ήδη εξετάζεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, τόσο ως προς τη γνησιότητα, όσο και ως προς τον τόπο και χρόνο λήψης αυτού» σημειώνει στη σχετική ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ.

Επίσης, κινούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες ποινικής και πειθαρχικής διερεύνησης, ώστε, εφόσον προκύψουν ευθύνες να αποδοθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.