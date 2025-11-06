Θεσσαλονίκη: Παρίστανε την αστυνομικό και απέσπασε 100.000 ευρώ από 57χρονη

Μια 47χρονη γυναίκα ταυτοποιήθηκε από τις αρχές ως εμπλεκόμενη σε υπόθεση εξαπάτησης 57χρονης στη Θεσσαλονίκη.

Έπειτα από στοχευμένη έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης - Συκεών, οι αρχές διαλεύκαναν την υπόθεση και τα στοιχεία οδήγησαν στην 47χρονη κατηγορούμενη.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα που διεξήχθη, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της 4ης Νοεμβρίου 2025, όταν η 57χρονη δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα, ο οποίος παρίστανε τον υπάλληλο εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.

Λίγη ώρα αργότερα, στην οικία της στις Συκιές εμφανίστηκε η 47χρονη, η οποία συστήθηκε ως αστυνομικός και, εκμεταλλευόμενη την εμπιστοσύνη του θύματος, την έπεισε να της παραδώσει 100.000 ευρώ.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της 47χρονης, η οποία θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ