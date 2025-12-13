ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Αργυρούπολη: 59χρονος απείλησε άλλον οδηγό με τσεκούρι μετά από καβγά στον δρόμο

Κατά τον έλεγχο στο όχημά του, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν ένα τσεκούρι, ένα σκεπάρνι, ένα αεροβόλο πιστόλι, καθώς και ποσότητα κάνναβης βάρους περίπου 52 γραμμαρίων

The LiFO team
Φωτ. αρχείου / EUROKINISSI
Νέο περιστατικό βίας ανάμεσα σε οδηγούς σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Αργυρούπολη, προκαλώντας αναστάτωση σε κεντρικό οδικό άξονα της περιοχής.

Λίγο πριν από τις 9:00, στη διασταύρωση της λεωφόρου Βουλιαγμένης με τη λεωφόρο Αλίμου, ένας 59χρονος ενεπλάκη σε έντονη λογομαχία με άλλο οδηγό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε, με τον άνδρα να βγαίνει από το όχημά του και να απειλεί τον συνομιλητή του κρατώντας τσεκούρι.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, ενώ ο 59χρονος αποχώρησε από το σημείο προσπαθώντας να αποφύγει τον εντοπισμό. Ωστόσο, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τον εντόπισαν λίγη ώρα αργότερα στη λεωφόρο Αλίμου, όπου και τον ακινητοποίησαν.

Κατά τον έλεγχο στο όχημά του, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν ένα τσεκούρι, ένα σκεπάρνι, ένα αεροβόλο πιστόλι, καθώς και ποσότητα κάνναβης βάρους περίπου 52 γραμμαρίων.

Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Αργυρούπολης, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

Ελλάδα

