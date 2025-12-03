Τροχαίο ατύχημα στο Παλαιό Φάληρο: Οδηγός παρέσυρε 22χρονο και τον εγκατέλειψε τραυματισμένο

Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη του θύματος σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου, στο Παλαιό Φάληρο.

Περίπου στις 05.10 το πρωί, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει η ΕΡΤ, ένα λευκό ΙΧ φέρεται να παραβίασε την ένδειξη STOP στη διασταύρωση των οδών Τερψιθέας και Σολωμού, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ένα κόκκινο μηχανάκι το οποίο οδηγούσε 22χρονος.

Ο νεαρός αναβάτης παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο για μερικά μέτρα, βρέθηκε πάνω στο καπό του αμαξιού και στη συνέχεια κατέληξε στο οδόστρωμα τραυματισμένος. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, αντί να σταματήσει στο σημείο ως όφειλε, συνέχισε την πορεία του.

Ο 22χρονος εγκαταλείφθηκε τραυματισμένος στο σημείο, ενώ ο οδηγός του ΙΧ εξαφανίστηκε. Λίγο αργότερα, άτομα από το περιβάλλον του 22χρονου εντόπισαν το λευκό αυτοκίνητο στη διασταύρωση Γορτυνίας και Σωκράτους. Η Τροχαία διερευνά την υπόθεση και αναζητά τον ιδιοκτήτη του οχήματος.