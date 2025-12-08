ΕΛΛΑΔΑ
Νταλίκες συγκρούστηκαν μετωπικά έξω από την Αμφίκλεια - Ενεπλάκη και ένα αυτοκίνητο

Από το ατύχημα τραυματίστηκαν ελαφρά οι οδηγοί των νταλικών

LifO Newsroom
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (8/12) στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας - Αθηνών, έξω από την Αμφίκλεια.

Νταλίκα με πινακίδες Πολωνίας κινούνταν με κατεύθυνση προς Λαμία, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήξες μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλη νταλίκα που κινούνταν προς Λιβαδειά.

Έπειτα η νταλίκα με τις ξένες πινακίδες δίπλωσε στη μέση του οδοστρώματος, περνώντας ξυστά από ΙΧΕ που ήταν ακριβώς πίσω από την άλλη νταλίκα και έπεσε τελικά πάνω σε άλλο αυτοκίνητο που ακολουθούσε αμέσως μετά, πριν καταλήξει στα χωράφια στο πλάι της Ε.Ο.

Από τη σφροδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν μονάχα οι οδηγοί των νταλικών. 

Στο σημείο επικρατούσαν άσχημες καιρικές συνθήκες, ενώ σχηματίστηκαν ουρές από οχήματα, σε σημείο να υπάρχει δυσκολία ακόμη και για την προσέγγιση ασθενοφόρων, πυροσβεστικών και αστυνομικών οχημάτων.

