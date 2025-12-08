ΕΛΛΑΔΑ
Καλλιθέα: Η στιγμή που οδηγός χτυπά και εγκαταλείπει 17χρονο

Ο οδηγός του ΙΧ παραμένει ασύλληπτος

Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση και εγκατάλειψη 17χρονου από ΙΧ, στην Καλλιθέα, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Στα πλάνα βλέπουμε όχημα να παραβιάζει τη σήμανση του STOP και να παρασέρνει τον ανήλικο που οδηγούσε μηχανάκι. Ο οδηγός του ΙΧ συνέχισε την πορεία του εγκαταλείποντας τον 17χρονο αβοήθητο.

Ο νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο και διακομίστηκε άμεσα στον Ερυθρό Σταυρό, όπου έλαβε την αναγκαία φροντίδα και πήρε εξιτήριο.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 29/11 επί της οδού Αγίων Πάντων, στις 3 τα ξημερώματα.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού που προκάλεσε το ατύχημα.

