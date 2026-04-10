Από το ξίδι μέχρι τη θάλασσα: 5 παράξενα έθιμα της Μεγάλης Παρασκευής σε χωριά της Ελλάδας

Η Μεγάλη Παρασκευή στην Ελλάδα είναι ημέρα βαθιάς θρησκευτικής κατάνυξης, αλλά παράλληλα κρύβει και μερικά από τα πιο πρωτότυπα και παράξενα λαογραφικά έθιμα.

Σε αρκετά χωριά της χώρας, η πένθιμη ατμόσφαιρα της Μεγάλης Παρασκευής, συνοδεύεται από τελετουργίες που συνδυάζουν θρησκευτικά δρώμενα με τοπικές παραδόσεις και συμβολικά στοιχεία, δημιουργώντας μοναδικές εικόνες και εμπειρίες για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Από τα πιο εντυπωσιακά έθιμα είναι οι αναπαραστάσεις των Παθών, οι συμβολικές πράξεις πόνου ή θλίψης, αλλά και πιο “χαοτικά” δρώμενα όπως ο πετροβολισμός ή οι πομπές μέσα στη θάλασσα.

Κάθε χωριό φαίνεται να έχει τον δικό του τρόπο να τιμήσει τη μνήμη του Χριστού, με έθιμα που περνούν από γενιά σε γενιά, πολλές φορές με έντονο βιωματικό χαρακτήρα.

Πέντε παράξενα έθιμα της Μεγάλης Παρασκευής

1. Δεν φιλιούνται καθόλου

Στη Νάξο τη Μεγάλη Παρασκευή αποφεύγουν εντελώς τα φιλιά, καθώς θεωρείται ότι το φιλί θυμίζει την προδοσία του Ιούδα.

2. Ραντίζουν τον κόσμο με αρώματα

Στην Αμοργό, κατά την περιφορά του Επιταφίου, γυναίκες ραντίζουν τον κόσμο με κολόνιες και αρώματα από τα σπίτια τους, ένα έθιμο που φέρνει μια πιο “γιορτινή” νότα μέσα στο πένθος.

3. Φτιάχνουν “γεφύρια” για να περάσει ο Επιτάφιος

Στο Νέο Σούλι Σερρών, οι κάτοικοι φτιάχνουν ξύλινες κατασκευές σαν γεφύρια στολισμένες με λουλούδια. Ο Επιτάφιος περνάει από κάτω και τα στολίδια κρατιούνται στη συνέχεια για ευλογία στα σπίτια.

4. Ο Επιτάφιος μπαίνει στη θάλασσα

Σε περιοχές κοντά στη θάλασσα, όπως για παράδειγμα στο Λουτράκι και το Τολό, ο Επιτάφιος βυθίζεται στα νερά, με ψαράδες και φαναράκια γύρω του, ένα έθιμο που αποτελεί από τα πιο εντυπωσιακά και ασυνήθιστα της χώρας.

5. Πίνουν ξίδι για τον Χριστό

Σε χωριά της Πυλίας οι κάτοικοι πίνουν ξίδι ή κάτι πικρό για να τιμήσουν το ξίδι που δόθηκε στον Χριστό, ένα έθιμο που αποτελεί από τα πιο «σκληρά» βιωματικά της Μεγάλης Παρασκευής.