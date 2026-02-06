Αλλαγές στον Προαστιακό Αθηνών: Ποια δρομολόγια επηρεάζονται και πότε

Η Hellenic Train προχωρά σε προσωρινές αλλαγές στα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών, λόγω εργασιών αναβάθμισης του σιδηροδρομικού δικτύου από τον ΟΣΕ.

Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 και θα εφαρμοστούν μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.

Πιο αναλυτικά, έπειτα από σχετική ενημέρωση από τον Διαχειριστή Υποδομής Σιδηρόδρομοι Ελλάδος-ΟΣΕ, λόγω εργασιών στη σιδηροδρομική υποδομή και της μονοδρόμησης στο τμήμα Άνω Λιόσια-Μαγούλα-Άνω Λιόσια, τα τοπικά δρομολόγια του Προαστιακού που εκτελούνται τις καθημερινές στο τμήμα Αεροδρόμιο-Άνω Λιόσια-Αεροδρόμιο, δεν θα εξυπηρετούν τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Άνω Λιοσίων, αλλά θα τερματίζουν και θα εκκινούν από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό ΣΚΑ.

Τα δρομολόγια που επηρεάζονται:

στο τμήμα Αεροδρόμιο-Άνω Λιόσια

2203 (05:54), 2207 (06:54), 2211 (07:54), 2215 (08:54), 2219 (09:54), 2223 (10:54), 2227 (11:54), 2231 (12:54), 2235 (13:54), 2239 (14:54), 2243 (15:54), 2247 (16:54), 2251 (17:54), 2255 (18:54), 2259 (19:54), 2263 (20:54)

στο τμήμα Άνω Λιόσια-Αεροδρόμιο

2204 (06:37), 2208 (07:37), 2212 (08:37), 2216 (09:37), 2220 (10:37), 2224 (11:37), 2228 (12:37), 2232 (13:37), 2236 (14:37), 2240 (15:37), 2244 (16:37), 2248 (17:37), 2252 (18:37), 2256 (19:37), 2260 (20:37), 2264 (21:37)

Οι επιβάτες από τη γραμμή Κιάτου με προορισμό το Αεροδρόμιο και τους ενδιάμεσους σταθμούς, επηρεάζονται από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μπορούν να εξυπηρετηθούν στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Άνω Λιοσίων, με επιπλέον αναμονή περίπου 14 λεπτών, με τα επόμενα προγραμματισμένα δρομολόγια.

Όσο για τα υπόλοιπα δρομολόγια του Προαστιακού στις γραμμές Πειραιάς-Αεροδρόμιο-Πειραιάς και Πειραιάς-Κιάτο-Πειραιά, θα πραγματοποιούνται χωρίς τροποποιήσεις.

Ακόμη, από την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 και μέχρι νεότερη ενημέρωση, η επιβίβαση και η αποβίβαση των επιβατών στους Σιδηροδρομικούς Σταθμούς Ασπροπύργου και Μαγούλας θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά από την αποβάθρα ανόδου (κατεύθυνση προς Πειραιά).

Τέλος, τα βραδινά δρομολόγια 2263 (20:54) & 2264 (21:37) στο τμήμα Άνω Λιόσια-ΣΚΑ-Άνω Λιόσια, υποκαθίστανται από λεωφορεία της Hellenic Train.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζεται, ότι η οδική κυκλοφοριακή συμφόρηση μπορεί να προκαλέσει μεταβολές στους δρομολογιακούς χρόνους των λεωφορείων στο τμήμα μεταξύ ΣΚΑ-Άνω Λιόσια-ΣΚΑ.

«Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής Σιδηρόδρομοι Ελλάδος-ΟΣΕ και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και έγκαιρη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, το οποίο και ευχαριστεί για την κατανόηση» επισημαίνει η ανακοίνωση της εταιρείας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

