Το πρόγραμμα του ΕΟΤ για το φετινό καλοκαίρι, αναφέρθηκε ο κ. Δημήτρης Φραγκάκης, γενικός γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Η Ελλάδα απαντά στις προκλήσεις της νέας περιόδου με ένα πρωτόγνωρο επικοινωνιακό σχέδιο, σημείωσε ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ, παρουσιάζοντας τα 5 βίντεο προβολής της χώρας μας στο εξωτερικό, με κεντρικό μότο «All you want is Greece».

Φέτος ο ΕΟΤ για πρώτη φορά, όπως εξήγησε ο κ. Φραγκάκης, πραγματοποιεί συνδιαφήμιση με 18 αεροπορικές εταιρίες αλλά και 76 Tour Operators, συνολικού προϋπολογισμού 10,6 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή ο ΕΟΤ θα τρέξει, μεταξύ άλλων, ψηφιακές καμπάνιες, συνολικού προϋπολογισμού 12,3 εκατ. ευρώ.

Στο μεταξύ ο κ. Φραγκάκης ανακοίνωσε ότι σήμερα είναι στον αέρα σε δοκιμαστική φάση η νέα διαδικτυακή πύλη του ΕΟΤ το γνωστό Visit Greece, όπου τις επόμενες ημέρες θα γίνει και ξεχωριστή του παρουσίαση.

«Τους τελευταίους 14 μήνες η κυβέρνηση και το υπουργείο Τουρισμού δίνει μία μεγάλη μάχη να κρατηθεί όρθιος ο ελληνικός τουρισμός. Το 2020 καταφέραμε να ανοίξουμε με ασφάλεια την τουριστική σεζόν, να ανακτήσουμε το 20% των εσόδων του 2019 και να κρατήσουμε ψηλά την καλή φήμη του ελληνικού τουρισμού. Πέρυσι μέσα σε διάστημα, από τα τέλη Απριλίου μέχρι το Φεβρουάριο του 2021 καταφέραμε να έχουμε τέσσερις καμπάνιες αξίας 16,6 εκατ. ευρώ», πρόσθεσε ο κ. Φραγκάκης.

Αν το 2020 ήταν η χρονιά της επιβίωσης, το 2021 θεωρούμε ότι θα είναι η πρώτη χρονιά της ανάκαμψης, τόνισε και έκανε λόγο για δύο κεντρικούς πυλώνες για την προβολή της χώρας: Ο πρώτος πυλώνας αφορά το νέο αφήγημα για την επόμενη μέρα που πάει πέρα από το μοντέλο ήλιος και θάλασσα’ και ενσωματώνει το τρίπτυχο άνθρωπος αξίες- εμπειρίες.

Ο δεύτερος πυλώνας είναι αυτή καθαυτή η καμπάνια του 2021 από τον ΕΟΤ, διάρκειας έξι μηνών και αξίας 22,9 εκατ. ευρώ. Από αυτά, υπάρχουν τα προγράμματα συνδιαφήμισης με 18 αεροπορικές εταιρείες και 76 tour operators του εξωτερικού αξίας 10,6 εκατ. ευρώ και η κλασική καμπάνια 12,3 εκατ. ευρώ».