Άλιμος: Γυναίκες κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν σεξουαλική επίθεση από άγνωστο άνδρα

Σε καταγγελία στις αστυνομικές αρχές ότι έπεσαν θύματα σεξουαλικής επίθεσης από έναν άγνωστο άνδρα, προχώρησαν δύο γυναίκες - θύματα στην περιοχή του Αλίμου.

Σύμφωνα με το Mega, όλα φέρεται να ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα, όταν μία 46χρονη στον Άλιμο, λίγο μετά τις 06:00 το πρωί, αισθάνθηκε έναν άνδρα να την ακολουθεί. Η γυναίκα επιτάχυνε το βήμα της, ωστόσο ο άγνωστος συνέχιζε να την ακολουθεί, μέχρι που σε μία εκκλησία, την πλησίασε και της έδειξε -από το κινητό του- μία φωτογραφία σεξουαλικού περιεχομένου.

Στη συνέχεια, ο δράστης τη θώπευσε στο στήθος και το θύμα, έντρομο, έβαλε τις φωνές, με αποτέλεσμα να εξαφανιστεί.

Άλιμος: Τα χαρακτηριστικά του δράστη

Τρεις ημέρες μετά το πρώτο περιστατικό, άλλη μία γυναίκα κατήγγειλε πως, αφού είχε κατέβει από το λεωφορείο, ένας άγνωστος την πλησίασε και της επιτέθηκε σεξουαλικά. Όπως έγινε γνωστό, τα δύο θύματα έχουν προβεί σε σχετική καταγγελία στην Αστυνομία.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ως προς τα χαρακτηριστικά του εκτιμάται πως πρόκειται για έναν άνδρα περίπου 25 με 30 ετών, ύψους 1,65, μελαχρινός.