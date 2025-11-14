Άλιμος: Συνελήφθη εξωσχολικός για την επίθεση στον 15χρονο

Σε μία σύλληψη σχετικά με τον ξυλοδαρμό του 15χρονου μαθητή σε σχολείο στον Άλιμο, προχώρησαν το μεσημέρι της Τετάρτης (12/11) αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της περιοχής.

Πρόκειται για ένα εξωσχολικό άτομο, ηλικίας 17 ετών, που χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές σε 15χρονο μαθητή την ώρα του διαλείμματος στον προαύλιο χώρο σχολείου στην περιοχή του Αλίμου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες σε βάρος αδυνάμων ατόμων κατά συναυτουργία, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένα άτομο, ενώ για την ίδια υπόθεση συνελήφθη -και- γονέας για παραμέληση του παιδιού του.

Άλιμος: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το συμβάν

«Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μεσημβρινές ώρες της 12-11-2025 στον Άλιμο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου, ανήλικος ηλικίας 17 ετών, ο οποίος επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές σε 15χρονο μαθητή την ώρα του διαλείμματος στον προαύλιο χώρο σχολείου στην περιοχή του Αλίμου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες σε βάρος αδυνάμων ατόμων κατά συναυτουργία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένα άτομο.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 11-11-2025 οι κατηγορούμενοι φορώντας κουκούλες, αφού σκαρφάλωσαν στην περίφραξη προαυλίου χώρου σχολείου στην περιοχή του Αλίμου, προσέγγισαν 15χρονο μαθητή και του επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου, μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τον 17χρονο κατηγορούμενο και τον συνέλαβαν, μεσημβρινές ώρες της 12-11-2025 στον Άλιμο.

Επιπλέον, συνελήφθη και γονέας για παραμέληση εποπτείας του ανήλικου τέκνου του.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».