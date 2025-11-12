Άλιμος: Εξωσχολικοί επιτέθηκαν σε 15χρονο - Διακομίστηκε στο Παίδων

Περιστατικό βίας ανηλίκων καταγράφηκε το πρωί της Δευτέρας (10/11) σε σχολείο στον Άλιμο, όταν δύο εξωσχολικά άτομα εισέβαλαν στο σχολικό συγκρότημα και ξυλοκόπησαν έναν 15χρονο μαθητή.

Ο ανήλικος μαθητής στον Άλιμο δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι και το πρόσωπο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί ιατρική φροντίδα και να κριθεί απαραίτητη η διακομιδή του στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Μετά την εξέτασή του, η μητέρα του υπέγραψε για να λάβει εξιτήριο.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης και αναζητούν τους δράστες.