Εύοσμος: Νεκρή 57χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Ο οδηγός συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, μεταδίδουν τοπικά μέσα

Φωτ αρχείου: Eurokinissi
Κατέληξε η 57χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Εύοσμο, το απόγευμα της Τετάρτης.

Το απόγευμα της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το ΙΧ παρέσυρε την γυναίκα. Το τροχαίο σημειώθηκε, σύμφωνα με τοπικά μέσα, στην οδό Ακαδήμου.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, όπως μεταδίδει το thestival.gr.

