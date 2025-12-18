Εύοσμος: Νεκρή 57χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Κατέληξε η 57χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Εύοσμο, το απόγευμα της Τετάρτης.



Το απόγευμα της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το ΙΧ παρέσυρε την γυναίκα. Το τροχαίο σημειώθηκε, σύμφωνα με τοπικά μέσα, στην οδό Ακαδήμου.



Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, όπως μεταδίδει το thestival.gr.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Τροχαίο δυστύχημα στον Κολωνό: Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση μηχανής με ΙΧ