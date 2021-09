Η Αίτνα «ξέσπασε» ξανά και οι εκπομπές διοξειδίου του θείου από τη σημερινή έκρηξη του ηφαιστείου έφτασαν στην Ελλάδα, κάτι που κατέγραψε δορυφόρος.

Το γεγονός επεσήμανε ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου, που αναδημοσίευσε στα social media τη δορυφορική εικόνα που «ανέβασε» στο Twitter το ADAM Platform.

«Οι εκπομπές διοξειδίου του Θείου (SO2) από τη σημερινή έκρηξη της Αίτνας, που καταγράφηκαν από δορυφόρο έφτασαν στην Ελλάδα! Μετά από 22 ημέρες το ηφαίστειο ξέσπασε σήμερα το πρωί 21 Σεπτεμβρίου και η πορεία των εκπομπών διοξειδίου του Θείου (SO2) από τη σημερινή έκρηξη της καταγράφηκε από τον δορυφόρο Sentinel5p/ Copernicus», έγραψε στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος.

«Ο 55ος παροξυσμός της Αίτνας από το διάστημα. Έπειτα από 22 ημέρες το ηφαίστειο εξερράγη σήμερα το πρωί και ο Sentinel5p του Copernicus κατέγραψε τις εκπομπές του διοξειδίου του θείου να κατευθύνονται προς την Ελλάδα», ανέφερε η αρχική ανάρτηση.

The 55th paroxysm of #Etna from space! After 22 days the #volcano erupted today Sep. 21 in the morning, and #Copernicus #Sentinel5p captured the SO2 emissions heading to #Greece. #Airquality #Sicily

Le emissioni di SO2 dell'eruzione dell'Etna di oggi, catturate dal satellite. pic.twitter.com/qr3Fnx5ntO