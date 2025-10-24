ΕΛΛΑΔΑ

LIVE!

Ελλάδα

Το 56% των Ελλήνων ενημερώνεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η τηλεόραση παραμένει ισχυρή και κατατάσσεται ως δεύτερη πηγή πληροφόρησης (54%), ενώ οι μηχανές αναζήτησης (49%) και οι έντυπες εφημερίδες (34%) καταγράφουν μικρότερη επιρροή

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Το 56% των Ελλήνων ενημερώνεται από τα social media Facebook Twitter
Φωτογραφία: Unsplash
0

Περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες πολίτες αντλούν πλέον την ενημέρωσή τους για κοινωνικά και πολιτικά θέματα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με την έρευνα Flash Eurobarometer 2025 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Συγκεκριμένα, το 56% των Ελλήνων δηλώνει ότι χρησιμοποιεί πλατφόρμες όπως Facebook, Instagram, TikTok ή X (Twitter) για την ενημέρωσή του — ποσοστό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (40%).

Αντίθετα, η τηλεόραση παραμένει ισχυρή αλλά δεύτερη πηγή πληροφόρησης (54%), ενώ οι μηχανές αναζήτησης (49%) και οι έντυπες εφημερίδες (34%) καταγράφουν μικρότερη επιρροή.

Οι νέοι ενημερώνονται σχεδόν αποκλειστικά online

Η στροφή προς τα social media είναι πιο έντονη στις νεότερες ηλικίες. Το 65% των πολιτών 15–24 ετών δηλώνει ότι ενημερώνεται κυρίως μέσω πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, ενώ στις ηλικίες 25–39 ετών τα ποσοστά παραμένουν υψηλά (57%). Αντίθετα, οι μεγαλύτερες ηλικίες (55+) εξακολουθούν να εμπιστεύονται την τηλεόραση σε ποσοστό 82%.

Το 56% των Ελλήνων ενημερώνεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook Twitter
Τα αποτελέσματα της έρευνας/Φωτογραφία: europa.eu

Ποια μέσα κυριαρχούν

Μεταξύ των κοινωνικών δικτύων, το Facebook (68%) παραμένει το πιο δημοφιλές μέσο ενημέρωσης στην Ελλάδα, ακολουθούμενο από το YouTube (56%) και το Instagram (46%). Το TikTok (31%) και το X/Twitter (27%) κερδίζουν έδαφος κυρίως στους νεότερους.

Οι Έλληνες δείχνουν επίσης προτίμηση στα σύντομα βίντεο και τα μικρά ενημερωτικά κείμενα, με το 48% να προτιμά αναρτήσεις τύπου “status update” και το 40% σύντομα βίντεο όπως τα Reels ή τα TikTok clips.

Το 56% των Ελλήνων ενημερώνεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook Twitter
Τα αποτελέσματα της έρευνας/Φωτογραφία: europa.eu

Ανησυχία για παραπληροφόρηση

Παρά τη μεγάλη απήχηση των social media, το φαινόμενο της παραπληροφόρησης παραμένει έντονο. Στην Ελλάδα, το 39% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι εκτίθεται «συχνά» ή «πολύ συχνά» σε ψευδείς ειδήσεις — ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ε.Ε. (35%).

Η έρευνα του Ευρωκοινοβουλίου αναδεικνύει μια σαφή μετατόπιση της ενημέρωσης από τα παραδοσιακά στα ψηφιακά μέσα, με τα κοινωνικά δίκτυα να παίζουν πλέον ρόλο κύριας πηγής πληροφόρησης αλλά και διαμόρφωσης άποψης, ειδικά για τους νέους.

Ελλάδα

Tags

0

LIVE!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ξυλοδαρμός 40χρονης στο Κορωπί: Αντί να τη βοηθήσει, έστηνε το άλλοθί του - Το θύμα φέρεται να προσπάθησε να ζητήσει βοήθεια

Ελλάδα / Ξυλοδαρμός 40χρονης στο Κορωπί: «Αντί να τη βοηθήσει, έστηνε το άλλοθί του» - Επιμένει ότι τη χτύπησαν «οι ληστές»

Η μητέρα δύο παιδιών δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή - Η καταγγελία της στο παρελθόν και η μαρτυρία «κλειδί» από την ημέρα του άγριου ξυλοδαρμού της
LIFO NEWSROOM
Ευλογιά αιγοπροβάτων: «Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο στην Ελλάδα και την ΕΕ», λέει ο ΕΟΦ

Ελλάδα / Ευλογιά αιγοπροβάτων: Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο στην Ελλάδα ή την ΕΕ, αναφέρει ο ΕΟΦ

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων μέσω επιστολής του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ξεκαθάρισε πως δεν υφίσταται εμβόλιο για τη νόσο που έχει προσβάλει χιλιάδες ζώα
LIFO NEWSROOM
Νόμος στα χαρτιά: Οι ανήλικοι πίνουν και κανείς δεν τους σταματά

Ελλάδα / Νόμος στα χαρτιά: Οι ανήλικοι πίνουν και κανείς δεν τους σταματά

Μπορεί να μην έχει διαπιστωθεί ακόμη ότι ο θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι προήλθε από κατανάλωση αλκοόλ. Ωστόσο, το γεγονός και μόνο ότι εντοπίστηκε λιπόθυμη έξω από κλαμπ, σε μια ηλικία που ο νόμος ρητά την προστατεύει, είναι από μόνο του καμπανάκι για μια κοινωνία που κοιτά αλλού
ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΛΑΡΗΣ
 
 