42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Το πρόγραμμα και οι ώρες των αγώνων

Με δύο αγώνες δρόμου 5 χιλιομέτρουν ξεκινούν από σήμερα, Σάββατο (8/11), οι αγωνιστικές εκδηλώσεις για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας, που κορυφώνεται αύριο με τη διαδρομή των 42,195 χιλιομέτρων.
Η αρχή, όπως ειπώθηκε, γίνεται με δύο διαδοχικούς Αγώνες Δρόμου (5 χλμ. & 5km Universities Night Run) από τη Λ. Βασ. Αμαλίας (Σύνταγμα) προς το Παναθηναϊκό Στάδιο.
Συγκεκριμένα, οι αγώνες θα διεξάγονται από τις 17:00 έως 20:40, κατά μήκος της διαδρομής:
Εκκίνηση: Λ. Αμαλίας - Πανεπιστημίου - Ρήγα Φεραίου - δεξιά Ακαδημίας - αριστερά Λ. Βασ. Σοφίας - αναστροφή επί της Λ. Βασ. Σοφίας - διασταύρωση ΝΙΜΙΤΣ - Λ. Βασ. Σοφίας (μπροστά από το Hilton) - Ηρώδου Αττικού - είσοδος στα Προπύλαια του Παναθηναϊκού Σταδίου - είσοδος στο Παναθηναϊκό Στάδιο - Τερματισμός.
Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Το πρόγραμμα και οι ώρες των αγώνων
Σάββατο 8/11
- Γήπεδο τάε κβον ντο Φαλήρου
10:00 – 18:00: Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων για Αγώνα Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM & Αγώνα Δρόμου 5km Universities Night Run OPAP
10:00 – 20:00: Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων για Αγώνα Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ, Μαραθώνιο Δρόμο & Αγώνα παιδιών COSMOTE TELEKOM
10:00 – 20:00: OPAP Marathon EXPO
- Μαραθώνας
12:30 – 13:15: Τελετή Έναρξης Μαραθωνίου (Τύμβος Μαραθώνα) – Μεταφορά της Φλόγας στην Ιστορική Αφετηρία του Μαραθωνίου Δρόμου
13:50 – 14:10: Άναμμα Βωμού της Φλόγας του Μαραθωνίου
Αθήνα – Ζάππειο – πλατεία Καραϊσκάκη
15:00 – 22:00: Sponsors Village (απέναντι από το Παναθηναϊκό Στάδιο)
Αθήνα – Λεωφόρος Αμαλίας (Ύψος Εθνικού Κήπου)
17:00 – 19:40: Αγώνας Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM
19:30 – 20:40: Αγώνας Δρόμου 5km Universities Night Run OPAP
17:00: Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM
19:30: Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 5km Universities Night Run OPAP
Εκκίνηση επί της Λεωφόρου Αμαλίας στο ύψος του Μεγάρου Μποδοσάκη. Τερματισμός μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο.
- Αθήνα – Παναθηναϊκό Στάδιο
17:14 – 17:15: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ου δρομέα Αγώνα Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM
19:45 – 19:46: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ου δρομέα Αγώνα Δρόμου 5km Universities Night Run OPAP
17:30 – 17:45: Απονομές μεταλλίων Αγώνα Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM
20:00 – 20:15: Απονομές μεταλλίων Αγώνα Δρόμου 5km Universities Night Run OPAP
Κυριακή 9/11
- Αθήνα – Ζάππειο – Πλατεία Καραϊσκάκη
8:00 – 18:00: Sponsors Village (απέναντι από το Παναθηναϊκό Στάδιο)
Αθήνα – Λεωφόρος Αμαλίας (Ύψος Εθνικού Κήπου)
8:00 – 10:10: Αγώνας Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ (Συμπεριλαμβάνεται: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10χλμ εκτός σταδίου, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10χλμ ΕΟΑ Κωφών)
8:00: Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ
Εκκίνηση: Λεωφόρος Αμαλίας στο ύψος του Μεγάρου Μποδοσάκη. Τερματισμός: Παναθηναϊκό Στάδιο.
- Μαραθώνας – Εγκατάσταση Ιστορικής Αφετηρίας Μαραθωνίου
9:00 – 18:20: Μαραθώνιος Δρόμος (Συμπεριλαμβάνεται: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου ΣΕΓΑΣ, Στρατιωτικοί Αγώνες Μαραθωνίου, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου ΕΟΑ Κωφών)
9:00: Εκκίνηση Αγώνα Μαραθωνίου Δρόμου
Εκκίνηση: Μαραθώνας – Ιστορική Αφετηρία του Μαραθωνίου. Τερματισμός: Παναθηναϊκό Στάδιο.
- Δήμοι Μαραθώνιας Διαδρομής
9:00 – 10:20: Αγώνες Δρόμου Παιδιών σε Δήμους κατά μήκος της Αυθεντικής Μαραθώνιας Διαδρομής
Ώρα Ολοκλήρωσης Αγώνων ανά Δήμο: 15’ πριν την διέλευση του 1ου Μαραθωνοδρόμου
- Αθήνα – Λεωφόρος Βασ. Σοφίας (Ύψος Βουλής)
10:20 – 10:37: Αγώνας Δρόμου Παιδιών COSMOTE TELEKOM
10:40 – 10:50: Αγώνας Δρόμου SPECIAL OLYMPICS HELLAS (SOH) COSMOTE TELEKOM
Εκκίνηση: Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας στο ύψος της Βουλής. Τερματισμός: Παναθηναϊκό Στάδιο.
- Αθήνα – Παναθηναϊκό Στάδιο
8:31 – 08:32: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ου δρομέα Αγώνα Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ
9:15 – 9:30: Απονομές μεταλλίων Αγώνα Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ, Απονομές μεταλλίων Πανελληνίου Πρωταθλήματος 10χλμ ΣΕΓΑΣ
10:25 – 10:27: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού πρώτων αθλητών του Αγώνα Παιδιών COSMOTE TELEKOM
10:45 – 10:47: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού πρώτων αθλητών του Αγώνα SPECIAL OLYMPICS HELLAS COSMOTE TELEKOM
10:35 – 10:50: Τιμητικές απονομές Αγώνα Παιδιών 1200μ COSMOTE TELEKOM, Τιμητικές απονομές Αγώνα SPECIAL OLYMPICS HELLAS (SOH) 1200μ COSMOTE TELEKOM
11:09 – 11:12: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ου μαραθωνοδρόμου
11:33 – 11:45: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ης μαραθωνοδρόμου
11:55 – 12:30: Απονομές μεταλλίων Μαραθωνίου Δρόμου & Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου ΣΕΓΑΣ, Απονομές μεταλλίων Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου ΣΕΓΑΣ.