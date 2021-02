Μετά το αλαλούμ που προέκυψε με το take away από τα καταστήματα εστίασης για το σαββατοκύριακο, τελικά η κυβέρνηση πήρε πίσω την απαγόρευση.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε ότι η κυβέρνηση έκρινε πως τελικά η προσωρινή αναστολή του take away θα «δημιουργήσει μεγαλύτερη σύγχυση και θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα». Έτσι, τελικά ανακοινώθηκε ότι το take away θα λειτουργεί κανονικά σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική και τα σαββατοκύριακα.

Η δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«H κυβέρνηση αξιολόγησε ότι το μέτρο της προσωρινής αναστολής του "take away" θα δημιουργήσει μεγαλύτερη σύγχυση και θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα. Ως εκ τούτου, ανακοινώνουμε ότι το "take away" θα λειτουργεί στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική και τα Σαββατοκύριακα, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα».

Το αλαλούμ με το take away

Χθες ο Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για τον κορωνοϊό, δήλωσε για τα καταστήματα εστίασης πως λειτουργούν με τη μέθοδο take away και delivery σε όλη τη χώρα.

Όμως, το πρωί του Σαββάτου ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανακοίνωσε ότι έχει καταργηθεί το take away για τα σαββατοκύριακα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

«Έχει καταργηθεί το take away για τα Σαββατοκύριακα διότι έχει παρατηρηθεί ένας πάρα πολύ μεγάλος συνωστισμός μπροστά από τα καταστήματα που έπαιρνε ο κόσμος το φαγητό του. Έτσι, το take away τα Σαββατοκύριακα για Αθήνα και Θεσσαλονίκη σταματάει, αλλά το delivery, η διανομή φαγητού στα σπίτια συνεχίζεται κανονικά», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Ακολούθησε ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης, που διευκρίνιζε ότι η απαγόρευση θα ίσχυε για αύριο, Κυριακή, και για το επόμενο σαββατοκύριακο, στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.

Τελικά όμως αποφασίστηκε να μην ισχύσει καμία απαγόρευση, κάτι που ανακοίνωσε ο κ. Γεωργιάδης, με τη δήλωση στην οποία εξήγησε ότι η κυβέρνηση έκρινε πως το μέτρο θα δημιουργούσε μεγαλύτερη σύγχυση και προβλήματα.

