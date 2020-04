Έφυγε από τη ζωή μετά από μακρόχρονη ασθένεια η Ελένη Κιούμπιτ, η οποία κατέβαλε μακροχρόνιους αγώνες για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Η Ελένη Κιούμπιτ ιδρυτικό μέλος και επί χρόνια γενική γραμματέας της Βρετανικής Επιτροπής για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. Ήταν η Ελληνίδα σύζυγος του εκλιπόντος πρωτεργάτη της εκστρατείας, διακεκριμένου Βρετανού αρχιτέκτονα Τζέιμς Κιούμπιτ. Η Ελένη Κιούμπιτ γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη και έζησε στο Λονδίνο. Με την ιδιότητα της παραγωγού εργάστηκε στον κινηματογράφο σε ταινίες, μεταξύ των οποίων «The War That Never Ends» (1991) του Τζακ Γκολντ και το «Sympathy for the Devil» (1968) του Ζαν Λυκ Γκοντάρ.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην εφημερίδα Καθημερινή για τα νέα δεδομένα που επιφέρει η έναρξη λειτουργίας του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης, είχε επισημάνει μεταξύ άλλων, πως «χρόνια έλεγε το Βρετανικό Μουσείο – και το είπανε και στη Μελίνα μάλιστα – "μα εσείς δεν έχετε πού να τα βάλετε". Ε, να λοιπόν που τώρα έχουμε κάτι πάρα πολύ καλύτερο από αυτό που προσφέρει το Βρετανικό Μουσείο, το οποίο τα έχει βάλει στραβά, τα έχει ενώσει όλα ενώ κανονικά δεν είναι ενωμένα. Δε γεννάται ζήτημα, όποιος έχει δει το νέο μουσείο παραδέχεται ότι είναι πραγματικά ένα αριστούργημα και χτίστηκε μόνο για όλα τα γλυπτά από όλη την Ακρόπολη».

«Πρέπει να πείσουμε το διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου και τα μέλη του Δ.Σ. του μουσείου ότι είναι εις όφελος του μουσείου να τα γυρίσουν πίσω. Δηλαδή αν σηκωνόταν αύριο ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου και έλεγε αποφασίσαμε να τα επανενώσουμε και ο μόνος τόπος όπου μπορεί να γίνει αυτό είναι το νέο καταπληκτικό μουσείο, ο κόσμος θα τον χειροκροτούσε», είχε πει.