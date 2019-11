Αστυνομικοί πραγματοποιούν ελέγχους σε κτίρια της περιοχής των Εξαρχείων, σε μικρή ακτίνα από την πλατεία.

Ενώ η πορεία βρίσκεται σε εξέλιξη, δυνάμεις της ΕΛΑΣ (ΜΑΤ, ΟΠΚΕ και ΔΕΛΤΑ) πραγματοποιούν ελέγχους σε πολυκατοικίες. Οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν από διαμερίσματα σε πολυκατοικία της οδού Σπυρίδωνος Τρικούπη. Κάθε ομάδα των αστυνομικών είναι εφοδιασμένη με τον ειδικό εξοπλισμό για τη διάρρηξη θυρών.

The police are raiding the buildings around Exarcheia square and already blocked many buildings' entrances. #November17 #Exarcheia #πολυτεχνειο pic.twitter.com/T0AFg94mkD