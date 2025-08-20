ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Κρήτη: Οδηγός ταξί σταμάτησε σε πάρκινγκ και προσπάθησε να φιλήσει 30χρονη επιβάτιδα

Ο 45χρονος αναζητείται από τις Αρχές

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς οδηγός ταξί προσπάθησε να ασελγήσει σε επιβάτιδα του.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 30χρονης στο ΑΤ Ηρακλείου, ο 45χρονος κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους με το ταξί, σταμάτησε σε ένα πάρκινγκ και προσπάθησε να τη φιλήσει. 

Η ίδια όπως περιέγραψε στους αστυνομικούς, αντιστάθηκε, έβαλε τις φωνές και κατάφερε να του ξεφύγει.

Στη συνέχεια η 30χρονη κατήγγειλε το περιστατικό, με τις Αρχές να έχουν προχωρήσει στην ταυτοποίησή του και έκτοτε τον αναζητούν.

