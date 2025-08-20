Ηλεία: Βελτιωμένη η εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς - Σε εξέλιξη η κατάσβεσή της

Καλύτερη είναι η εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς στην Ηλεία.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 16:00 το μεσημέρι της Τετάρτης, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πηγάδι του δήμου Ηλείας και έλαβε γρήγορα διαστάσεις.

Αυτή την ώρα, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες από το μέτωπο, η φωτιά έχει περιοριστεί και ελέγχεται από τις ισχυρές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, η φωτιά έχει κάψει μια έκταση περίπου 20 στρεμμάτων.

Facebook Twitter Φωτ. από τη φωτιά στην Ηλεία / ilialive.gr

Στο σημείο επιχειρούν 41 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Παράλληλα, συνδρομή υπάρχει από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Π.Ε. Ηλείας και του δήμου Πηνειού.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πηγάδι Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 41 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 20, 2025