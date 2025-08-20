ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Ηλεία: Βελτιωμένη η εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς - Σε εξέλιξη η κατάσβεσή της

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις έχει κάψει μια έκταση περίπου 20 στρεμμάτων

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ηλεία: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς - Σε εξέλιξη η κατάσβεσή της Facebook Twitter
Φωτ. από τη φωτιά στην Ηλεία / ilialive.gr
0

Καλύτερη είναι η εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς στην Ηλεία.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 16:00 το μεσημέρι της Τετάρτης, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πηγάδι του δήμου Ηλείας και έλαβε γρήγορα διαστάσεις.

Αυτή την ώρα, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες από το μέτωπο, η φωτιά έχει περιοριστεί και ελέγχεται από τις ισχυρές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, η φωτιά έχει κάψει μια έκταση περίπου 20 στρεμμάτων.

Ηλεία: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς - Σε εξέλιξη η κατάσβεσή της Facebook Twitter
Φωτ. από τη φωτιά στην Ηλεία / ilialive.gr
Ηλεία: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς - Σε εξέλιξη η κατάσβεσή της Facebook Twitter
Φωτ. από τη φωτιά στην Ηλεία / ilialive.gr
Ηλεία: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς - Σε εξέλιξη η κατάσβεσή της Facebook Twitter
Ηλεία: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς - Σε εξέλιξη η κατάσβεσή της Facebook Twitter
Φωτ. από τη φωτιά στην Ηλεία / ilialive.gr

Στο σημείο επιχειρούν 41 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Παράλληλα, συνδρομή υπάρχει από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Π.Ε. Ηλείας και του δήμου Πηνειού.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ελευθερία του Τύπου: Έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την κατάσταση στην Ελλάδα

Ελλάδα / Ελευθερία του Τύπου: Έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την κατάσταση στην Ελλάδα

Το Στέιτ Ντιπάρτμπεντ συντάσσει ξεχωριστή σχετική έκθεση «για όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών και για όλες τις χώρες που λαμβάνουν βοήθεια, σύμφωνα με τον Νόμο περί Εξωτερικής Βοήθειας του 1961 και τον Νόμο περί Εμπορίου του 1974»
LIFO NEWSROOM
Φωτιές στη Χίο: Το 22% του νησιού έχει καεί από το 2016 – Ρεκόρ καταστροφών το 2025

Ελλάδα / Φωτιές στη Χίο: Το 22% του νησιού έχει καεί από το 2016 – Ρεκόρ καταστροφών το 2025

H Ελλάδα καταγράφει ήδη πάνω από 454.000 στρέμματα καμένα έως τις 19 Αυγούστου, γεγονός που κατατάσσει το 2025 ως την πέμπτη χειρότερη χρονιά των τελευταίων 20 ετών, επισημαίνει ο Κώστας Λαγουβάρδος
LIFO NEWSROOM
 
 