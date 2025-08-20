ΕΛΛΑΔΑ
Πύργος: 30χρονος που αγνοούνταν βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του

Ο νεαρός δεν είχε δώσει σημεία ζωής το τελευταίο εικοσιτετράωρο

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Νεκρός μέσα στο σπίτι του, εντοπίστηκε ένας 30χρονος που αγνοούνταν στον Πύργο Ηλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες των οικιών του, ο 30χρονος που διέμενε σε κεντρικό σημείο του Πύργου, δεν είχε δώσει σημεία ζωής το τελευταίο εικοσιτετράωρο και έτσι άρχισαν να ανησυχούν.

Στη συνέχεια κάλεσαν τις Αρχές και περίπου στις 17:00 το απόγευμα της Τετάρτης, αστυνομικοί τον αναζήτησαν στο σπίτι του.

Εκεί ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, απαγχονισμένος από ντουλάπα στο δωμάτιό του.

Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες που οδήγησαν τον 30χρονο σε αυτή την πράξη, ενώ ήδη το σημείο έχει κληθεί ιατροδικαστικής.

Με πληροφορίες από ilialive.gr

