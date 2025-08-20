ΕΛΛΑΔΑ
Καβάλα: 11χρονος Βρετανός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια βόλτας με τζετ σκι

Το περιστατικό σημειώθηκε στη παραλία των Αμμολόφων

LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου Unsplash
Ακόμη ένα περιστατικό με τραυματισμό κατά τη διάρκεια βόλτας με τζετ σκι, σημειώθηκε σήμερα στη χώρα.

Το νέο περιστατικό με τζετ σκι σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Αμμολόφων στην Καβάλα, όπου ένας 11χρονος Βρετανός είχε μεταβεί με τη μητέρα του στο σημείο, με σκοπό την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της βόλτας με χειριστή τον 53χρονο ιδιοκτήτη των θαλασσίων μέσων αναψυχής, ο ανήλικος έπεσε στη θάλασσα λόγω του κυματισμού με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.

Ο 11χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Ελευθερούπολης για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Στη συνέχεια, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 53χρονου, με την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

