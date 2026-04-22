ΥΠΠΟ: Εντυπωσιακά χρυσά κοσμήματα βρέθηκαν στην Κολώνα Αίγινας

Τα ευρήματα αποτέλεσαν κτερίσματα πιθανόν κάποιας ταφής

Φωτ. Υπουργείο Πολιτισμού
Πολύτιμα ευρήματα ήρθαν στο φως στον λόφο της Κολώνας στην Αίγινα κατά τη διάρκεια συστηματικής ανασκαφικής έρευνας το 2025.

Κατά τη διάνοιξη ανασκαφικής τομής στο εσωτερικό μεγάλης λιθόκτιστης κατασκευής, που βρίσκεται εξωτερικά και σε άμεση γειτνίαση με τα κατάλοιπα του τείχους που προστάτευε την επέκταση του οικισμού της Μέσης Εποχής του Χαλκού (το λεγόμενο «εσωτερικό προάστιο») βρέθηκαν οκτώ χρυσά διμερή δισκοειδή περίαπτα, ένα χρυσό δισκοειδές περίαπτο, επτά χρυσές αμφικωνικές ψήφοι, μία χρυσή κυλινδρική ψήφος, οκτώ διακοσμητικά ελάσματα από φύλλο χρυσού και επτά σφαιρικές ψήφοι από καρνεόλη.

Όλα πιθανόν ανήκουν σε ένα χρυσό περιδέραιο ή κρεμαστό αντικείμενο, χρονολογούνται στο πρώτο μισό της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. και διατηρούνται σε άριστη κατάσταση. Επιπλέον βρέθηκαν δώδεκα θραύσματα χαλκού που πιθανόν προέρχονται από μαχαιρίδια και μία βελόνη/περόνη.

Πιθανόν κτερίσματα ταφής τα ευρήματα στην Αίγινα

Αν και η στρωματογραφία του ανασκαφικού πλαισίου εύρεσής τους ήταν διαταραγμένη, άγνωστο σε ποια χρονική περίοδο, είναι εύλογη η υπόθεση ότι τα κοσμήματα ήταν κτερίσματα πιθανόν κάποιας ταφής της Μέσης Εποχής του Χαλκού, χωρίς ωστόσο να διαπιστωθούν ενδείξεις ύπαρξης κάποιου σωζόμενου τάφου.

Τα χρυσά κοσμήματα, ιδίως τα περίαπτα, παρουσιάζουν ομοιότητες με ορισμένα από τα κοσμήματα του αποκαλούμενου «θησαυρού της Αίγινας», των προϊστορικών χρόνων, ένα σύνολο κοσμημάτων από πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους, το οποίο βρέθηκε στην Αίγινα, εξήχθη παράνομα και από το 1892 βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο.

Φωτ. Υπουργείο Πολιτισμού
Φωτ. Υπουργείο Πολιτισμού

Ο αρχαιολογικός χώρος της Κολώνας βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού, κοντά στο λιμάνι και τη σύγχρονη πόλη της Αίγινας. Παρότι είναι κυρίως γνωστός για τον ναό του Απόλλωνα, του 6ου αι. π.Χ., ο λόφος της Κολώνας παρουσιάζει διαχρονική χρήση - προϊστορικός οικισμός, ιερό των ιστορικών χρόνων και ακρόπολη της αρχαίας πόλης, βυζαντινός οικισμός.

Φωτ. Υπουργείο Πολιτισμού
Φωτ. Υπουργείο Πολιτισμού

Τα σημαντικά ευρήματα βρέθηκαν κατά τη διάρκεια της ανασκαφικής έρευνας που διενεργείται από το Πανεπιστήμιο του Σάλτσμπουργκ δια του Αυστριακού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην Αθήνα, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Alexander Sokolicek και την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων.

Φωτ. Υπουργείο Πολιτισμού
Φωτ. Υπουργείο Πολιτισμού

Είναι φανερό ότι παρά τις μακροχρόνιες έρευνες, ο λόφος αυτός έχει πολλά ακόμα να αποκαλύψει.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Πολιτισμός / ΥΠΠΟ: Ξεκίνησε το διεθνές συνέδριο με θέμα την ελληνική χειροτεχνία

Η Λίνα Μενδώνη κηρύσσοντας την έναρξη του συνεδρίου δήλωσε: «Η αναβίωση της ελληνικής χειροτεχνίας δεν αφορά μόνον στη διάσωση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, αφορά στη διάσωση και τη μετάδοση στις νεότερες γενιές ενός τεράστιου πολιτιστικού κεφαλαίου»
THE LIFO TEAM
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πολιτισμός / ΥΠΠΟ: Πιστοποιούνται τα αρχαιολογικά μουσεία Αβδήρων και Αλεξανδρούπολης

Η διαδικασία πιστοποίησης ξεκίνησε, το 2024, με τη διενέργεια αυτοψιών από τα αρμόδια κλιμάκια και συνεχίστηκε με την εκπόνηση και την υλοποίηση εξατομικευμένων προγραμμάτων αναβάθμισης για κάθε μουσείο
THE LIFO TEAM
Λίνα Μενδώνη: Προχωρά ο σχεδιασμός του εκσυγχρονισμού του Εθνικού Αρχαιολογικού και του Επιγραφικού Μουσείου

Πολιτισμός / ΥΠΠΟ: Προχωρά ο σχεδιασμός του εκσυγχρονισμού του Εθνικού Αρχαιολογικού και του Επιγραφικού Μουσείου

«Ο συνολικός επανασχεδιασμός των εκθέσεων των δύο Μουσείων, βάσει και της επέκτασης-αναβάθμισης του κτηριακού συγκροτήματος θα αποδώσει ένα σύγχρονο μουσείο παγκόσμιας εμβέλειας», τόνισε η υπουργός, Λίνα Μενδώνη
THE LIFO TEAM

Ο «όμορφος άγνωστος» που επηρέασε τον Μιχαήλ Αγγελο φτάνει στο Λούβρο

Πολιτισμός / Ο «όμορφος άγνωστος» που επηρέασε τον Μιχαήλ Αγγελο φτάνει στο Λούβρο

Ο Μάρτιν Σόνγκαουερ δεν είναι από τα ονόματα που λένε πολλά σήμερα έξω από τους κύκλους της ιστορίας της τέχνης. Κι όμως, επηρέασε τον Ντύρερ, τον Μιχαήλ Αγγελο και αργότερα τον Ρέμπραντ. Τώρα, μια μεγάλη έκθεση στο Λούβρο τον επαναφέρει στο προσκήνιο, όχι μόνο ως σπουδαίο χαράκτη και ζωγράφο, αλλά και ως έναν από τους ανθρώπους που άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο κυκλοφορούσαν οι εικόνες στην Ευρώπη
THE LIFO TEAM
Το Met βάζει στο κάδρο σώματα που η μόδα έκανε χρόνια πως δεν έβλεπε

Πολιτισμός / Το Met βάζει στο κάδρο σώματα που η μόδα έκανε χρόνια πως δεν έβλεπε

Η έκθεση «Costume Art» του Costume Institute θα παρουσιάσει 25 νέα μανεκέν βασισμένα σε αληθινά σώματα, από ανάπηρα και έγκυα μέχρι πληθωρικά και γερασμένα, σε μια κίνηση που φέρνει μαζί τη γλώσσα της διαφορετικότητας, του body positivity και μια πιο βαθιά αλλαγή στο πώς το μουσείο εκθέτει τη μόδα.
THE LIFO TEAM
Μια νέα έκθεση στο Λονδίνο κοιτάζει κατάματα το γήρας

Πολιτισμός / Έλα να γεράσουμε μαζί: Μια νέα έκθεση κοιτάζει κατάματα το γήρας

Το The Coming of Age, η νέα μεγάλη έκθεση του Wellcome Collection, ανοίγει τη συζήτηση για τη γήρανση πέρα από την ιδέα της παρακμής. Με περισσότερα από 120 έργα και αντικείμενα, από τη σύγχρονη τέχνη μέχρι την ιστορία της ιατρικής και την ποπ κουλτούρα, η έκθεση επιχειρεί να δει το γήρας ως κοινωνική, πολιτική και βαθιά ανθρώπινη εμπειρία.
THE LIFO TEAM
Ο Άι Γουέιγουεϊ ξαναμπαίνει στο κελί του και το κάνει έργο τέχνης

Πολιτισμός / Ο Άι Γουέιγουεϊ ξαναμπαίνει στο κελί του και το κάνει έργο τέχνης

Δεκαπέντε χρόνια μετά τη μυστική κράτησή του στην Κίνα, ο Άι Γουέιγουεϊ θα περάσει 24 ώρες μέσα σε φυσικού μεγέθους ανακατασκευή του κελιού όπου κρατήθηκε για 81 ημέρες το 2011. Το έργο Sewing a Button, που παρουσιάζεται στο Aviva Studios του Μάντσεστερ, είναι το πιο ακραίο και προσωπικό κομμάτι της νέας μεγάλης έκθεσής του, Ai Weiwei: Button Up!
THE LIFO TEAM
Η τσελίστρια του Άουσβιτς έγινε 100 ετών και η ιστορία της παραμένει αδιανόητη

Πολιτισμός / Η τσελίστρια του Άουσβιτς έγινε 100 ετών και η ιστορία της παραμένει αδιανόητη

Η Ανίτα Λάσκερ-Βάλφις, μία από τις πιο συγκλονιστικές μορφές της μνήμης του Ολοκαυτώματος, επιστρέφει στο προσκήνιο με αφορμή τα 100 της χρόνια και τη νέα έκδοση του βιβλίου της Inherit the Truth. Η ζωή της δεν είναι μόνο μια μαρτυρία για το Ολοκαύτωμα, αλλά και μια σκληρή υπενθύμιση ότι η μουσική μπορεί να υπάρξει ταυτόχρονα ως σωτηρία και ως μέρος της κόλασης.
THE LIFO TEAM
Τι σημαίνει ενοχή αν η βία δεν είναι μόνο επιλογή;

Ειδήσεις / Τι σημαίνει για έναν γονιό να ακούει ότι η βία δεν είναι μόνο επιλογή;

Στο νέο της βιβλίο Original Sin, η γενετίστρια της συμπεριφοράς Κάθριν Πέιτζ Χάρντεν εξετάζει τι αλλάζει όταν η βιολογία μπαίνει μέσα στην ιστορία του εγκλήματος. Το ερώτημα δεν αφορά μόνο την επιστήμη ή τη δικαιοσύνη, αλλά και τους γονείς: τι σημαίνει να μεγαλώνεις ένα παιδί αν η βία, η παρόρμηση και η ευθύνη είναι πιο σύνθετες απ’ όσο θέλαμε να πιστεύουμε;
THE LIFO TEAM
Η τεχνητή νοημοσύνη ξαναγράφει την ιστορία ενός ύστερου έργου του Ελ Γκρέκο

Πολιτισμός / Η τεχνητή νοημοσύνη ξαναγράφει την ιστορία ενός ύστερου έργου του Ελ Γκρέκο

Η «Βάπτιση του Χριστού» θεωρούνταν επί χρόνια έργο του Ελ Γκρέκο και του εργαστηρίου του. Τώρα, μια νέα ανάλυση με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης υποστηρίζει ότι ο ίδιος ο ζωγράφος μπορεί να είχε πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή απ’ όσο πιστεύαμε.
THE LIFO TEAM
Η Μαντόνα ψάχνει τα χαμένα αρχειακά ρούχα του Coachella και προσφέρει αμοιβή

Πολιτισμός / Η Μαντόνα ψάχνει τα χαμένα αρχειακά ρούχα του Coachella και προσφέρει αμοιβή

Μετά την εμφάνισή της στο Coachella δίπλα στη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η Μαντόνα αποκάλυψε ότι χάθηκαν τα αρχειακά ρούχα που φορούσε και προσφέρει αμοιβή για την επιστροφή τους. Οπως λέει, δεν είναι απλώς σκηνικά κομμάτια, αλλά μέρος της ιστορίας της.
THE LIFO TEAM
Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΦΟΡΑΕΙ ΠΡΑΝΤΑ 2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΜΕΡΙΛ ΣΤΡΙΠ ΑΝ ΧΑΘΑΓΟΥΕΪ

Πολιτισμός / «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»: Παγκόσμια πρεμιέρα για την ταινία - Οι εμφανίσεις των πρωταγωνιστών

Κάθε εμφάνιση ανέδειξε μερικά από τα πιο αξιοπρόσεκτα στυλ της σεζόν, συμπεριλαμβανομένων δημιουργιών από τους Susan Fang, Schiaparelli, Valentino, Chanel, Stella McCartney και, φυσικά, Prada
THE LIFO TEAM
«Μακάρι να ήμασταν πεταλούδες»: Βρέθηκαν οι κλεμμένες ερωτικές επιστολές του Τζον Κιτς

Πολιτισμός / «Μακάρι να ήμασταν πεταλούδες»: Βρέθηκαν οι κλεμμένες ερωτικές επιστολές του Τζον Κιτς

Οκτώ αυθεντικές επιστολές που είχε στείλει ο Τζον Κιτς στη Φάνι Μπρον, τον μεγάλο έρωτα της σύντομης ζωής του, βρέθηκαν έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες εξαφάνισης και επιστρέφουν στους κληρονόμους της οικογένειας Γουίτνεϊ. Δεν επιστρέφει μόνο ένα χαμένο λογοτεχνικό αρχείο, αλλά η φωνή ενός νεαρού άνδρα που έγραφε στη γυναίκα που αγαπούσε ενώ ήξερε πως ο χρόνος του ήταν λίγος.
THE LIFO TEAM
 
 