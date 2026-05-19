ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ισπανία: Για συμμετοχή σε «εγκληματική οργάνωση» κατηγορείται ο πρώην πρωθυπουργός Θαπατέρο

Το κυβερνών κόμμα της Ισπανίας αντέδρασε, κάνοντας λόγο για «επίθεση της δεξιάς και της ακροδεξιάς»

The LiFO team
The LiFO team
ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΑΠΑΤΕΡΟ Facebook Twitter
0

Για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, άσκηση επιρροής και πλαστογραφία εγγράφων κατηγορείται ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας, Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεζ Θαπατέρο.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας παραμένει μέχρι σήμερα ιδιαίτερα ενεργός στο πολιτικό παρασκήνιο της χώρας και θεωρείται ένας από τους πιο στενούς συμμάχους του Πέδρο Σάντσεθ. Στελέχη της κυβέρνησης εμφανίζονται πεπεισμένα για την αθωότητά του και μιλούν ήδη για πολιτικά υποκινούμενη υπόθεση.

Το κυβερνών κόμμα αντέδρασε έντονα, κάνοντας λόγο για «επίθεση της δεξιάς και της ακροδεξιάς» απέναντι σε έναν πολιτικό που «ποτέ δεν συγχώρησαν για τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις του».

Ισπανία: Ποιος είναι ο Θαπατέρο

Ο Θαπατέρο θεωρείται κομβικό πρόσωπο για το πολιτικό μέλλον του Σάντσεθ. Είχε ενεργό ρόλο στις τελευταίες προεκλογικές εκστρατείες των Σοσιαλιστών, ενώ είχε αναλάβει και κρίσιμες επαφές με τον αυτονομιστή ηγέτη της Καταλονίας, Κάρλες Πουτζντεμόν για τις διαπραγματεύσεις με το κόμμα Junts.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της El País, ο Σάντσεθ ενημερώθηκε για τη δίωξη ενώ βρισκόταν σε εκδήλωση με τον βασιλιά Φιλίππε ΣΤ΄ στο παλάτι της Θαρθουέλα.

Λίγο αργότερα, κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Ισπανός πρωθυπουργός φέρεται να είπε στους υπουργούς του ότι είχε ήδη μιλήσει με τον Θαπατέρο, ο οποίος αισθάνεται «βαθιά πληγωμένος» από την υπόθεση και θεωρεί ότι διώκεται άδικα.

Η υπόθεση αφορά πληρωμές, που φέρεται να έλαβε ο πρώην πρωθυπουργός από επιχειρηματία που συνδέεται με την Plus Ultra για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι όλες οι συναλλαγές ήταν νόμιμες και δηλωμένες στις φορολογικές αρχές.

Η κυβέρνηση Σάντσεθ επιμένει ότι η διάσωση της Plus Ultra είχε ελεγχθεί εξονυχιστικά και τονίζει ότι η καταγγελία προέρχεται από την ακροδεξιά οργάνωση «Manos Limpias», η οποία έχει κινηθεί δικαστικά και σε άλλες υποθέσεις που αφορούν το κυβερνητικό στρατόπεδο.

Παράλληλα, κυβερνητικά στελέχη προσπαθούν να αξιολογήσουν το εύρος της πολιτικής ζημιάς, καθώς ο Θαπατέρο αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του σύγχρονου ισπανικού σοσιαλισμού και σημαντικό πυλώνα του πολιτικού μηχανισμού του Σάντσεθ.

Με πληροφορίες από El Pais

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΪΝ

Διεθνή / Τζέφρι Έπσταϊν: Ποια είναι η πρώην σύντροφός του, Νάντια Μαρτσίνκο, που πρόκειται να ερευνηθεί

Η Μαρτσίνκο υπήρξε σύντροφος του Έπσταϊν για επτά χρόνια - η σημαντικότερη σχέση του μετά τη Γκιλέιν Μάξγουελ - ενώ αργότερα εργάστηκε και ως βοηθός πιλότου στο ιδιωτικό του αεροσκάφος
THE LIFO TEAM
ΜΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΧΑΡΙ ΓΑΜΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΣ

Διεθνή / Μέγκαν Μαρκλ: Μοιράστηκε αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι στο Instagram

Με αφορμή την επέτειο του γάμου τους, η δούκισσα του Σάσεξ δημοσίευσε φωτογραφίες από την τελετή και τη δεξίωση που ακολούθησε - Το «βλέμμα» των media στο φόρεμα του πάρτι
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΦΡΟΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ EUROPOL

Διεθνή / Europol: Απενεργοποιήθηκαν χιλιάδες λογαριασμοί των Φρουρών της Επανάστασης σε 19 χώρες

Η Europol ανέφερε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν δημιουργήσει ένα εκτεταμένο και οργανωμένο ψηφιακό δίκτυο που εκτεινόταν σε μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης
THE LIFO TEAM
 
 