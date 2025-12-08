Αρχαίο σκάφος αναψυχής ανακαλύφθηκε στις ακτές της Αλεξάνδρειας 

Ένα αρχαίο αιγυπτιακό σκάφος αναψυχής που ταιριάζει με την περιγραφή του ελληνικού ιστορικού Στράβωνα του 1ου αιώνα ανακαλύφθηκε στα ανοικτά των ακτών της Αλεξάνδρειας.

H Αλεξάνδρεια ήταν μια από τις πιο μεγαλοπρεπείς πόλεις της αρχαιότητας. Το σκάφος αναψυχής, που χρονολογείται από το πρώτο μισό του 1ου αιώνα, είχε μήκος 35 μέτρα και ήταν κατασκευασμένο έτσι ώστε να φιλοξενεί ένα κεντρικό υπόστεγο με μια πολυτελώς διακοσμημένη καμπίνα.

Ανακαλύφθηκε στα ανοικτά του βυθισμένου νησιού Αντίρροδος.

Η ανακάλυψη που ρίχνει φως σε νέες πληροφορίες

Ο Στράβων είχε επισκεφθεί την αιγυπτιακή πόλη γύρω στο 29-25 π.Χ. και έγραψε για τέτοια σκάφη: «Αυτά τα σκάφη είναι πολυτελώς εξοπλισμένα και χρησιμοποιούνται από την βασιλική αυλή για εκδρομές, καθώς και από το πλήθος κόσμου που κατεβαίνει από την Αλεξάνδρεια μέσω του καναλιού για να παρευρεθεί στα δημόσια φεστιβάλ. Κάθε μέρα και κάθε νύχτα τα σκάφη είναι γεμάτα με κόσμο που παίζει φλάουτο και χορεύει χωρίς περιορισμούς».

Οι ανασκαφές διεξήχθησαν από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Υποβρύχιας Αρχαιολογίας (IEASM) υπό τη διεύθυνση του Φρανκ Γκόντιο, επισκέπτη καθηγητή θαλάσσιας αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Ο ίδιος δήλωσε στον Guardian: «Είναι εξαιρετικά συναρπαστικό, γιατί είναι η πρώτη φορά που ένα τέτοιο σκάφος ανακαλύπτεται στην Αίγυπτο... Αυτά τα σκάφη αναφέρονται από διάφορους αρχαίους συγγραφείς, όπως ο Στράβων, και απεικονίζονται επίσης σε κάποια εικονογραφία- για παράδειγμα σε μωσαϊκό, όπου βλέπουμε ένα τέτοιο σκάφος πολύ μικρότερου μεγέθους με ευγενείς να κυνηγούν ιπποπόταμους. Αλλά [ένα πραγματικό σκάφος] δεν έχει ανακαλυφθεί ποτέ πριν».

Ενώ το μωσαϊκό απεικονίζει ένα σκάφος μήκους περίπου 15 μέτρων, αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο, κρίνοντας από τα καλά διατηρημένα ξύλα του, τα οποία έχουν επίσης πλάτος περίπου 7 μέτρων. Για την λειτουργικότητά του πιθανόν χρειάζονταν περισσότεροι από 20 κωπηλάτες.

Βρισκόταν σε βάθος μόλις 7 μέτρων κάτω από το νερό και 1,5 μέτρων κάτω από τα ιζήματα. Η αρχική υπόθεση του Γκόντιο ήταν ότι υπήρχαν δύο πλοία το ένα πάνω στο άλλο «επειδή ο τύπος κατασκευής ήταν πολύ περίεργος». Πρόσθεσε: «Η πλώρη είναι επίπεδη και η πρύμνη είναι στρογγυλή για να μπορεί να πλέει σε πολύ ρηχά νερά».

Εντοπίστηκαν ελληνικές επιγραφές στο σκάφος

Τα πιο φιλόδοξα έργα του Γκόντιο έχουν πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το υπουργείο Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, έχοντας καταλήξει να εξερευνεί μια τεράστια περιοχή από το 1992.

Η τελευταία ανακάλυψη βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από τον ναό της Ίσιδας, τον οποίο ανασκάπτει ο Γκόντιο. Πιστεύει ότι το πλοίο μπορεί να βυθίστηκε κατά τη διάρκεια της μεγάλης καταστροφής αυτού του ναού γύρω στο 50 μ.Χ.

Μετά από μια σειρά σεισμών και παλιρροιακών κυμάτων, το Portus Magnus και τμήματα της αρχαίας ακτογραμμής βυθίστηκαν κάτω από τη θάλασσα, καταπίνωντας παλάτια και άλλα κτίρια.

Μια άλλη θεωρία είναι ότι το σκάφος θα μπορούσε να ήταν μια ιερή βάρκα που ήταν συνδεδεμένη με το ναό.

Στην κεντρική καρίνα βρέθηκαν επιγραφές στα ελληνικά, τα οποία δεν έχουν ακόμη αποκρυπτογραφηθεί.

Αν και η έρευνα για το ναυάγιο βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, υπόσχεται να αποκαλύψει νέες πληροφορίες για «τη ζωή, τη θρησκεία, την πολυτέλεια και την απόλαυση στις πλωτές οδούς της πρώιμης ρωμαϊκής Αιγύπτου», δήλωσε ο Γκόντιο.

«Είναι εκπληκτικό»

Τα τελευταία επιστημονικά ευρήματα των ανασκαφών στον ναό της Ίσιδας δημοσιεύθηκαν πρόσφατα από το Κέντρο Ναυτικής Αρχαιολογίας της Οξφόρδης.

Ο καθηγητής Ντάμιαν Ρόμπινσον, διευθυντής του κέντρου, δήλωσε για τη νέα ανακάλυψη: «Είναι ένας τύπος πλοίου που δεν έχει βρεθεί ποτέ πριν. Αν και μπορούμε να διαβάσουμε για καμπίνες-πλοία σε αρχαία κείμενα και να τις δούμε σε καλλιτεχνικά αρχεία, είναι εκπληκτικό να έχουμε ένα αρχαιολογικό εύρημα».

Το ναυάγιο θα παραμείνει στον βυθό της θάλασσας. Ο Γκόντιο δήλωσε: «Ακολουθούμε τον κανονισμό της Unesco, ο οποίος θεωρεί ότι είναι καλύτερο να [αφήσουμε] τα ερείπια υποβρύχια».

Μόνο ένα μικρό ποσοστό της περιοχής έχει εξερευνηθεί και οι ανασκαφές πρόκειται να συνεχιστούν.

Με πληροφορίες από Guardian

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΙΣΤΟΡΙΑ Η ανακάλυψη του τάφου της Αμφίπολης πριν από 50 χρόνια

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΘΕΑΤΡΟ Το πλατωνικό Συμπόσιο στη χώρα των νεκροζώντανων