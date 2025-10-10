ΤECH & SCIENCE
Η αλήθεια για το θρυλικό ναυάγιο του Endurance: Ο Σάκλετον ήξερε ότι το πλοίο του ήταν ακατάλληλο

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι το ιστορικό πλοίο Endurance του Έρνεστ Σάκλετον βυθίστηκε όχι εξαιτίας των πάγων, αλλά λόγω σχεδιαστικών αδυναμιών που ο ίδιος ο εξερευνητής γνώριζε

φωτ.: Wikimedia Commons
Πάνω από έναν αιώνα μετά το ιστορικό ναυάγιο του Endurance στην Ανταρκτική, μια νέα μελέτη έρχεται να ανατρέψει όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Ο εμβληματικός εξερευνητής Έρνεστ Σάκλετον ίσως ήξερε ότι το πλοίο του δεν θα άντεχε ποτέ στις δυνάμεις των πάγων, και παρόλα αυτά, ξεκίνησε το ταξίδι που θα έμενε στην ιστορία.

Η έρευνα, δημοσιευμένη στο περιοδικό Polar Record, αποκαλύπτει ότι η καταστροφή του Endurance οφειλόταν σε σχεδιαστικές αδυναμίες του πλοίου.

Ο Φινλανδός ερευνητής Γιούκα Τουχκούρι, που συμμετείχε και στην αποστολή εύρεσης του ναυαγίου το 2022, απέδειξε ότι η γάστρα του πλοίου δεν είχε τις απαραίτητες ενισχύσεις για να αντέξει τις πιέσεις των πάγων.

Η πραγματική αιτία πίσω από την καταστροφή του Endurance του Σάκλετον

Σε αντίθεση με ό,τι πίστευαν επί δεκαετίες οι ιστορικοί, ο πάγος δεν ήταν ο βασικός υπαίτιος. Το πλοίο ήταν εξ αρχής κατασκευαστικά ανεπαρκές. Τα ημερολόγια των μελών του πληρώματος αποκαλύπτουν ότι οι κρίσιμες ζημιές σημειώθηκαν στην περιοχή της μηχανής, όπου έλειπαν οι ισχυρές δοκοί που θα μπορούσαν να απορροφήσουν την πίεση των πάγων.

Η ειρωνεία είναι ότι ο ίδιος ο Σάκλετον είχε βοηθήσει στο παρελθόν να εξοπλιστεί ένα άλλο πλοίο με τέτοιες ενισχύσεις — το Deutschland του Βίλχελμ Φίλχνερ — το οποίο τελικά επέζησε σε παρόμοιες συνθήκες.

Παρά τα προειδοποιητικά σημάδια, ο Σάκλετον συνέχισε την αποστολή του, ωθούμενος από την επιθυμία να ξεφύγει από τα οικονομικά και προσωπικά του αδιέξοδα, αλλά και από τον ανταγωνισμό με άλλους εξερευνητές.

Η νέα έρευνα δεν μειώνει τον ηρωισμό του, αλλά φωτίζει την ανθρώπινη πλευρά ενός άνδρα που τόλμησε να αγνοήσει την ίδια τη λογική για χάρη της εξερεύνησης.

