Τζουντ Λο για τον ρόλο του Βλαντιμίρ Πούτιν: Δεν φοβήθηκα τις συνέπειες

Ο Τζουντ Λο δεν φοβήθηκε να αναλάβει τον ρόλο του Ρώσου ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν στο πολιτικό θρίλερ του Ολιβιέ Ασαγιάς, «Ο Μάγος του Κρεμλίνου».

Με αφορμή την πρεμιέρα του πολυναμενόμενου φιλμ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ο Τζουντ Λο, δήλωσε στην επίσημη συνέντευξη Τύπου της ταινίας στη Βενετία, ότι:

«Ελπίζω όχι αφελώς, αλλά δεν φοβήθηκα τις επιπτώσεις. Ένιωσα σίγουρος, στα χέρια του Ολιβιέ και του σεναρίου, ότι αυτή η ιστορία θα διηγηθεί έξυπνα, και με "αποχρώσεις" και προσοχή. Δεν αναζητούσαμε την αντιπαράθεση. Είναι ένας χαρακτήρας σε μια ευρύτερη ιστορία. Δεν προσπαθούσαμε να ορίσουμε κάτι για οποιονδήποτε».

Ο Χολιγουντιανός ηθοποιός, κλήθηκε να αλλάξει την εξωτερική, αλλά επέλεξε σκόπιμα να χρησιμοποιήσει τη δική του φωνή, αντί να υιοθετήσει την «παχιά ρωσική προφορά», που παραπέμπει στον Ρώσο ηγέτη.

«Ο Ολιβιέ και εγώ συζητήσαμε ότι αυτό δεν θα ήταν μια ερμηνεία του Πούτιν, και δεν ήθελε να κρυφτώ πίσω από μια μάσκα προσθετικών. Δουλέψαμε με μια καταπληκτική ομάδα για το μακιγιάζ και τα μαλλιά και για την αναφορά σε εκείνη την περίοδο της ζωής του Πούτιν. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε οικείο επάνω μου. Είναι εκπληκτικό τι μπορεί να κάνει μια εξαιρετική περούκα», σχολίασε.

Ο Ολιβιέ Ασαγιάς για την αμφισημία του κακού στο σινεμά

«Αυτό που κάνει αυτή την ταινία μοναδική, και τελικά αυτό που με γοήτευσε, ήταν ακριβώς ότι έδειξε τις συνέπειες του πολιτικού κακού, αλλά και προσπάθησε να απεικονίσει τη φύση του», λέει ο σκηνοθέτης Ολιβιέ Ασαγιάς, μιλώντας στο Variety.

Στη φωτογραφία που κυκλοφόρησε πρόσφατα από το φιλμ, ο Λο στέκεται πλάι στον συμπρωταγωνιστή του, Πολ Ντέινο, ο οποίος υποδύεται τον σύμβουλο επικοινωνίας και στρατηγικής, Βάντιμ Μπαράνοφ.

Βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Τζουλιάνο ντα Εμπολι, το «The Wizard of the Kremlin» του Γάλλου σκηνοθέτη είναι μια εξερεύνηση των θεμελίων του «σύγχρονου πολιτικού κόσμου» και όχι απλώς η η «ιστορία προέλευσης του Πούτιν».

Ο Ασαγιάς γνωρίζει ότι η πολύπλευρη απεικόνιση του Πούτιν μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις. Ο Ασαγιάς αστειεύεται ότι δεν είναι «ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που παρουσιάζει τρομερούς χαρακτήρες», αναφέροντας ως παραδείγματα τα «Scarface», «Ο Νονός», «Nosferatu» και το δικό του, υποψήφιο για Emmy, «Carlos».

«Πάντα ένιωθα ότι, βαθιά μέσα μου, αυτό το ζήτημα του κακού και της αμφισημίας του είναι κάτι που ανήκει στο σινεμά και πάντοτε ανήκε στο σινεμά», λέει, προτού παραθέσει τον Άλφρεντ Χίτσκοκ, «ο οποίος είπε ότι όσο πιο επιτυχημένος είναι ο κακός, τόσο καλύτερη είναι η ταινία».

Ο Ασαγιάς υποστηρίζει, ωστόσο, ότι οι θεατές «ίσως να είναι λιγότερο συνηθισμένοι να απεικονίζεται το πολιτικό κακό», το οποίο «δεν είναι κάτι που δείχνουμε, είναι κάτι που υφιστάμεθα».

«Αυτό που κάνει την ταινία μοναδική και, τελικά, αυτό που με γοήτευσε, ήταν ακριβώς ότι έδειχνε τις συνέπειες του πολιτικού κακού, αλλά προσπαθούσε επίσης να αποδώσει τη φύση του. Πώς λειτουργεί, τους εσωτερικούς του μηχανισμούς», λέει ο Ασαγιάς.

Με πληροφορίες από Variety

