Νέα σύγκρουση στη Μαδρίτη για το σπίτι πίσω από μια ιστορική φωτογραφία του Robert Capa

Νέα σύγκρουση ανοίγει στη Μαδρίτη γύρω από το Peironcely 10, το σπίτι που ο Robert Capa έκανε παγκόσμιο σύμβολο μέσα από μία από τις πιο εμβληματικές εικόνες του ισπανικού εμφυλίου. Ο δήμος αλλάζει τα σχέδια για τον χώρο και το International Center of Photography βάζει φρένο στη χρήση του ονόματος του φωτογράφου.

Το θέμα δεν αφορά απλώς ένα παλιό κτίριο στη Βαγιέκας. Αφορά έναν τόπο που έχει περάσει στην ιστορία της φωτογραφίας και της αντιφασιστικής μνήμης. Στη διάσημη εικόνα του Capa, τρία παιδιά κάθονται μπροστά σε έναν τοίχο χτυπημένο από τους βομβαρδισμούς, σε μια φωτογραφία που έγινε διεθνές σύμβολο της βίας κατά αμάχων στον ισπανικό εμφύλιο.

Children, unaware of the horror of war, play in front of the shrapnel-hit facade of No 10 Peironcely street, Madrid in 1936. Photograph: Robert Capa © International Center of Photography/Magnum Photos

Γι’ αυτό και η αλλαγή σχεδίου έχει προκαλέσει τόσο έντονη αντίδραση. Η δημοτική αρχή εγκαταλείπει το προηγούμενο πλάνο για ένα αυτόνομο κέντρο αφιερωμένο στον Capa και στη μνήμη των αεροπορικών επιδρομών της Μαδρίτης και θέλει πλέον να μετατρέψει το Peironcely 10 σε κέντρο πολιτισμικού πειραματισμού για παιδιά και νέους, με μόνο ένα μικρό τμήμα αφιερωμένο στην ιστορία του κτιρίου.

Η πλατφόρμα Save Peironcely 10, που εδώ και χρόνια πίεζε για τη διάσωση του χώρου και τη μετεγκατάσταση των οικογενειών που ζούσαν εκεί σε άθλιες συνθήκες, καταγγέλλει πολιτικό ελιγμό. Ακόμη πιο ηχηρή ήταν η αντίδραση του International Center of Photography της Νέας Υόρκης, που ξεκαθάρισε πως δεν θα εγκρίνει τη χρήση του ονόματος, της εικόνας ή του legacy του Robert Capa σε κανένα σχέδιο που δεν έχει τη σύμφωνη γνώμη της πλατφόρμας.

Ο δήμος απαντά ότι προτεραιότητα είναι να δημιουργηθεί ένας χώρος ένταξης και δημιουργίας για παιδιά και νέους που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό. Οι επικριτές του νέου σχεδίου αντιτείνουν ότι τα δύο δεν είναι ασύμβατα και ότι το Peironcely 10 είναι μοναδικό ακριβώς επειδή δεν είναι ένα ακόμη δημοτικό κτίριο, αλλά ένα πραγματικό σημείο της ευρωπαϊκής ιστορικής μνήμης.