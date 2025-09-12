Άνοιξε η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι - Η εντολή του σχεδιαστή για την πώληση του οίκου

Η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι δίνει οδηγίες για τη σταδιακή πώληση του κολοσσού μόδας

Σύμφωνα με το αντίγραφο της διαθήκης που περιήλθε στην κατοχή του πρακτορείου Reuters, δίνεται εντολή στους κληρονόμους να πουλήσουν το 15% των μετοχών του ιταλικού οίκου μόδας εντός 18 μηνών και, στη συνέχεια, να μεταβιβάσουν ένα επιπλέον ποσοστό 30% έως 54,9% στον ίδιο αγοραστή εντός τριών έως πέντε ετών μετά το θάνατό του.

Εναλλακτικά, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί δημόσια προσφορά, σύμφωνα με τη διαθήκη.

Οι κληρονόμοι καλούνται να εξετάσουν άλλες εταιρείες μόδας και πολυτελείας με τις οποίες η εταιρεία του Αρμάνι έχει εμπορικούς δεσμούς για μελλοντική πώληση.

Ο Αρμάνι ήταν ο μοναδικός κύριος μέτοχος της εταιρείας που ίδρυσε με τον αποθανόντα συνεργάτη του Sergio Galeotti στη δεκαετία του 1970 και την οποία έλεγχε αυστηρά - τόσο σε δημιουργικό όσο και σε διαχειριστικό επίπεδο - μέχρι το τέλος.

Ο Αρμάνι δεν απέκτησε παιδιά για να κληρονομήσουν την επιχείρηση, η οποία είχε σχετικά σταθερά έσοδα 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ (2,7 δισεκατομμύρια δολάρια) το 2024. Όμως, τα κέρδη της μειώθηκαν λόγω της γενικής ύφεσης στον κλάδο.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι πέθανε στις 4 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 91 ετών.

Ο Οίκος Armani αποχαιρέτησε τον «πατέρα» του, γράφοντας:

«Με απέραντη θλίψη, ο Όμιλος Armani ανακοινώνει τον θάνατο του δημιουργού, ιδρυτή και ακούραστου κινητήριου μοχλού του: Giorgio Armani. Ο Il Signor Armani, όπως τον αποκαλούσαν πάντα με σεβασμό και θαυμασμό οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες του, απεβίωσε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του. Ακούραστος μέχρι το τέλος, εργάστηκε μέχρι τις τελευταίες του ημέρες, αφιερωμένος στην εταιρεία, τις συλλογές, και τα πολλά τρέχοντα και μελλοντικά σχέδια.

Μιλάνο, 04/09/2025».

Τζόρτζιο Αρμάνι: Η ζωή του «βασιλιά της μόδας» μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη

Ο Ιταλός παραγωγός των ταινιών «Ferrari» και «Lamborghini: The Man Behind the Legend», Αντρέα Ερβολίνο (Andrea Iervolino), ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει μια βιογραφική ταινία για τον εμβληματικό δημιουργό, Τζόρτζιο Αρμάνι.

Το πρότζεκτ βρίσκεται στα σκαριά εδώ και αρκετούς μήνες, καθώς ο ίδιος ήθελε να «αποτίσει φόρο τιμής σε έναν από τους μεγαλύτερους καινοτόμους της διεθνούς μόδας και ένα ανεξίτηλο σύμβολο της ιταλικής ταυτότητας».

Η ανακοίνωση του παραγωγού έρχεται λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του θρύλου της μόδας γεγονός που, όπως δήλωσε, «έφερε για άλλη μια φορά στο προσκήνιο τη βαθιά αξία και σημασία που αντιπροσωπεύει το όνομα Aρμάνι για την Ιταλία και τον υπόλοιπο κόσμο».

Σύμφωνα με το Deadline, το σενάριο της ταινίας αναλαμβάνει ο Μπόμπι Μορέσκο (Bobby Moresco), σεναριογράφος της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας «Crash». Ο Μορέσκο, ο οποίος έχει συνεργαστεί πολλές φορές με τον Ερβολίνο, βρίσκεται ήδη στο τιμόνι μιας ακόμα μεγάλης παραγωγής του, της βιογραφικής ταινίας «Maserati: The Brothers». Πρωταγωνιστούν σπουδαία ονόματα του Χόλιγουντ, όπως οι Αλ Πατσίνο (Al Pacino), Αντονι Χόπκινς (Anthony Hopkins), Αντι Γκαρσία (Andy Garcia), Μικέλε Μορόνε (Michele Morrone) και Τζέσικα 'Αλμπα (Jessica Alba).



«Η μόδα προσφέρει μια αίσθηση χαράς σε δύσκολους καιρούς» - Ο Τζόρτζιο Αρμάνι σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του

Προς το παρόν, δεν έχει διευκρινιστεί αν η φιλόδοξη παραγωγή θα εστιάσει μόνο στην επαγγελματική πορεία του σχεδιαστή στις πασαρέλες και το κόκκινο χαλί ή αν θα συμπεριλάβει και την προσωπική του ζωή.

Σημειώνεται ότι ο Aρμάνι κρατούσε την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά διατηρούσε μια μακροχρόνια σχέση με τον συνεργάτη του, τον αρχιτέκτονα και επιχειρηματία Σέρτζιο Γκαλεότι (Sergio Galeotti), ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1985.

«Όλοι ξέρουμε το brand, αλλά δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα για τον άνθρωπο Τζόρτζιο Αρμάνι: την ιστορία του, τις θυσίες, το όραμα που έκανε πραγματικότητα, ένα ιταλικό όνειρο αναγνωρισμένο σε όλο τον κόσμο» ανέφερε σε δήλωσή του ο διάσημος παραγωγός.

«Ως Ιταλός, νιώθω καθήκον να τιμήσω τον άνθρωπο που ανέβασε τόσο ψηλά το όνομα της χώρας μου. Όπως όταν ένας δημοσιογράφος, έρχεται σε επαφή με μια σπουδαία προσωπικότητα και κάνει ένα τηλεοπτικό αφιέρωμα ή γράφει ένα αναλυτικό άρθρο, έτσι κι εγώ επιλέγω να αφιερώσω μια ταινία: ένα ολοκληρωμένο έργο κατάλληλο να αφηγηθεί την ιστορία του ανθρώπου πίσω από το είδωλο», συνέχισε ο Ερβολίνο, προσθέτοντας:

«Πιστεύω ότι αυτό το πρότζεκτ θα είναι πηγή υπερηφάνειας για όλους τους Ιταλούς και ένας φόρος τιμής που οι κληρονόμοι του Aρμάνι μπορούν να το λάβουν με σεβασμό και αγάπη».