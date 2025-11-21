Τεράστιος Mulatu Astatke επιτέλους στην Αθήνα και άλλα 16 events που αξίζουν

ΘΕΑΤΡΟ

Offelia

Ένας αβανγκάρντ θίασος επιχειρεί να παρουσιάσει μια μεταμοντέρνα εκδοχή του Άμλετ. Μια εβδομάδα πριν από την πρεμιέρα, τα παρασκήνια μετατρέπονται σε ένα εκρηκτικό μείγμα μεταξύ νοσηρότητας και ευαισθησίας που δεν μπορεί παρά να οδηγήσει σε μοιραίες συνέπειες. Μέσα από πρόβες, συγκρούσεις και πάθη, αναδύεται η ωμή πραγματικότητα των παρασκηνίων. Δυσλειτουργικές σχέσεις, δυναμικές εξουσίας, μυστικά και εύθραυστες ισορροπίες εκτυλίσσονται μπροστά στα μάτια του θεατή, φέρνοντας στο φως την άγρια όψη της δημιουργίας αλλά και ένα εγκληματικό σχέδιο που υποβόσκει, έτοιμο να ανατρέψει τα πάντα.

24/11-23/12, Θέατρο Σημείο, Χαριλάου Τρικούπη 4 (πίσω από το Πάντειο Πανεπιστήμιο), Καλλιθέα, Δευτ.-Τρι. 21:00, είσοδος: από 18 ευρώ

Oops!

Facebook Twitter Μια παραγωγή των Nova Melancholia.

Λέμε «Oops!» απολογητικά, υποκριτικά ή για ένα ατύχημα που προκαλέσαμε. Για κάτι που δήθεν δεν περιμέναμε να γίνει κατ’ αυτόν τον τρόπο ή να έχει τέτοιο αποτέλεσμα. Για μια μικρή αναποδιά, μια ατυχία ή μια στραβοτιμονιά. Μια παραγωγή των Nova Melancholia.

21-23 & 28-30/11, 5-7, 12-14 & 19-21/12, 21:00, Μ54, Μενάνδρου 54, Ομόνοια, είσοδος: 15 ευρώ

Οιδίποδας

Facebook Twitter Φωτ.: Ανδρέας Σιμόπουλος

Από το West End του Λονδίνου στην Αθήνα. Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση για άλλη μια χρονιά φιλοξενεί έναν σπουδαίο ξένο σκηνοθέτη στην πρώτη του συνεργασία με Έλληνες ηθοποιούς. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Βρετανός σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας Ρόμπερτ Άικ υπογράφει μια εκρηκτική διασκευή του Οιδίποδα, μετατρέποντάς την κλασική τραγωδία σε ένα σκοτεινό, συναρπαστικό πολιτικοοικογενειακό θρίλερ που θα μας καθηλώσει. Δυνατές ερμηνείες από κορυφαίους Έλληνες ηθοποιούς, ανατροπές, μυστικά και συγκρούσεις που κόβουν την ανάσα.

20/11-28/12, Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Συγγρού 107-109, Αθήνα, Πέμ.-Σάβ. 20:30, Κυρ. 14:00

Οι Ζωντανοί

Facebook Twitter Φωτ.: Αλέξης Καμίτσος

Οι Ζωντανοί είναι ένα παραμύθι που αφηγούνται μια γυναίκα, ένας άντρας κι ένα ηλεκτρικό μπάσο. Μιλά για ένα παιδί που πάει να βρει τον φόβο, διασχίζει τις θάλασσες και φτάνει σε μια μαύρη γη, βουτά σ’ ένα πηγάδι και τρέχει στο υπόγειο σιδερένιο δάσος να βρει νερό. Και συναντά το θεριό και παλεύει μαζί του.

21/11-21/12, H.UG, Μελιταίων 14, Αθήνα, Παρ.-Κυρ. 21:00, είσοδος: 12-15 ευρώ

Ο λίθος της τρέλας

Facebook Twitter Φωτ.: Γιώργος Ατσάλης

Η παράσταση αντλεί έμπνευση από τη μορφή της Ρόουζ, της αδελφής του Tενεσί Ουίλιαμς, η οποία υποβλήθηκε σε λοβοτομή σε νεαρή ηλικία, γεγονός που σφράγισε ανεξίτηλα τον ψυχισμό του συγγραφέα και καθόρισε την πορεία και το έργο του. Η Ρόουζ λειτουργεί ως δραματουργικός άξονας, συνδέοντας τη μνήμη με τη λήθη, τη φαντασία με την πραγματικότητα, την ψευδαίσθηση με την αποκάλυψη. Το έργο βασίζεται σε κείμενα του δραματουργού αλλά και στα απομνημονεύματά του.

23/11-14/12, Ρεκτιφιέ, λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 119, Αθήνα, είσοδος: από 10 ευρώ

Η εκδίκηση του Φώτη

Facebook Twitter Φωτ.: Άλεξ Βηλαράς

Ο Φώτης γεννήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Από την εφηβεία του και έπειτα, κλείστηκε στο παιδικό του δωμάτιο και δεν βγήκε ποτέ ξανά. Δεν αντέχει τον κόσμο, είναι πολύ διαφορετικός από εκείνον. Η τηλεόραση γίνεται η μόνη του παρέα. Το παράθυρό του στον κόσμο. Μπερδεύεται, εκπαιδεύεται, τραυματίζεται, μαθαίνει να κάνει χιούμορ, να κρίνει, να ελπίζει και μας αφηγείται πώς και πόσο η ελληνική τηλεόραση της δεκαετίας του ’90 τον έφτιαξε και τον κατέστρεψε.

24/11/25-6/1/26, bijoux de kant, Hood Art Space, Πολυκλείτου 21, Μοναστηράκι, Δευτ.-Τρ. 21:15, είσοδος: 12-14 ευρώ

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω

Facebook Twitter Φωτ.: Αλέξανδρος Κατσής

Το έργο είναι εμπνευσμένο από ένα πραγματικό γεγονός: τον βιασμό ενός γκέι αγοριού που αναδείχθηκε στο πλαίσιο του ελληνικού #MeToo. Με τη συγκατάθεσή του, η μαρτυρία του αποδίδεται σκηνικά μέσω μιας μυθοπλαστικής μεταγραφής. Έτσι, αρθρώνεται ένας ευρύτερος κοινωνικοπολιτικός στοχασμός σχετικά με τα όρια και τις παραβιάσεις του σώματος, αλλά και τις επεξεργασίες και τους μετασχηματισμούς των τραυματικών συμβάντων, με κριτικό βλέμμα απέναντι στις συστημικές έμφυλες, ταξικές και σεξουαλικές σχέσεις εξουσίας.

24/11-23/12, KET, Κύπρου 91Α & Σικίνου 35Α, Κυψέλη, Δευτ.-Τρ. 21:00, είσοδος: από 10 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

The First and The Future

Η θρυλική Martha Graham Dance Company, η σπουδαιότερη και μακροβιότερη ομάδα σύγχρονου χορού της Αμερικής, γιορτάζει τα εκατοστά της γενέθλια κι έρχεται στην Αθήνα για έξι μοναδικές παραστάσεις. Η Μάρθα Γκράχαμ ίδρυσε την ομάδα της το 1926 και με τη φυσική της δύναμη και το ερευνητικό μυαλό της δημιούργησε ένα καινοτόμο χορογραφικό έργο με πραγματικά παγκόσμια εμβέλεια και επιρροή. Η μέθοδος και η τεχνική της άλλαξε για πάντα την αισθητική του σύγχρονου χορού. Η Τεχνική Γκράχαμ τροφοδότησε τις επόμενες γενιές χορογράφων και πολλών μαθητών της, όπως είναι ο Άλβιν Έιλι, η Τουίλα Θαρπ, ο Μερς Κάνιγκχαμ, ο Γουίλιαμ Φορσάιθ.

20-23/11, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, είσοδος: 35-110 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Mulatu Astatke

Facebook Twitter Ο θρυλικός «πατέρας» της μουσικής που o ίδιος ονόμασε «ethio jazz» έρχεται στην Αθήνα.

Ο Mulatu Astatke είναι ένας από τους πιο διακεκριμένους μουσικούς και ενορχηστρωτές της Αιθιοπίας, γνωστός κυρίως για τη ριζική αλλαγή που έφερε στη μουσική της χώρας την εποχή του «Swinging Addis», στα τέλη της δεκαετίας του ’60 και τη δεκαετία του 1970. Είναι ο θρυλικός «πατέρας» της μουσικής που o ίδιος ονόμασε «ethio jazz». O 81χρονος θρύλος έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια από τις τελευταίες εμφανίσεις του προτού αποσυρθεί οριστικά από το συναυλιακό τοπίο.

25/11, 20:30, Christmas Theatre, λεωφ. Βεΐκου 137, Γαλάτσι, είσοδος: 32 ευρώ

Las Ninyas Del Corro

Facebook Twitter Η Laüra Bonsai και η Felinna Vallejo.

Μια μουσική συνάντηση μεγατόνων, για πρώτη φορά σε αθηναϊκό έδαφος. Το ασταμάτητο δίδυμο από την Ισπανία, Las Ninyas Del Corro, ενώνει τις δυνάμεις του με τις 0-100 Σειρένε, Sci-Fi River και DJ Pitsouni για μια μοναδική συναυλία χωρίς προηγούμενο. Η Laüra Bonsai και η Felinna Vallejo συναντήθηκαν το 2015 στα freestyle cyphers της Βαρκελώνης και από τότε ραπάρουν με πάθος, συνέπεια και άποψη. Εκφράζουν το πνεύμα της golden era του χιπ χοπ μέσα από μια ματιά άρρηκτα δεμένη με την καθημερινότητα του δρόμου, συνδυάζοντας αιχμηρό κοινωνικό σχολιασμό με καλλιτεχνική συνοχή και ξεκάθαρη ταυτότητα

22/11, 21:00, Arch Club, Κρήτης 1 & Πέτρου Ράλλη 29, είσοδος: 18 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Το δαχτυλίδι στον βάλτο με τα νούφαρα

Facebook Twitter Γιάννης Τζερμιάς, Το δαχτυλίδι στο βάλτο με τα νούφαρα, ακρυλικά σε καμβά, 150x200 εκ. Φωτ.: Ν. Μάρκου

Στην έκθεση, που επιμελείται η Νιόβη Κρητικού, ο μύθος υποχωρεί για να αναδυθεί το παραμύθι, εκεί όπου η παιδική μνήμη, η γιαγιά και ο βάλτος γίνονται τόποι μιας νέας εικονοποιίας. Είναι η δεύτερη έκθεση του ζωγράφου Γιάννη Τζερμιά που πραγματοποιείται αυτή την περίοδο. Δύο εκθέσεις, δύο σταθμοί στην εικαστική πορεία του συνθέτουν φέτος μια ενιαία αφήγηση γύρω από τη μοίρα, τον μύθο και την ανθρώπινη ύπαρξη.

20/11-13/12, Κέντρο Τεχνών Μετς, Ευγενίου Βουλγαρέως 6

May All Creatures Be Happy

Facebook Twitter Allegra Corbo, MAY ALL CREATURES BE HAPPY, πανό ειρήνης, 2023, εκτύπωση με ξυλογραφικές σφραγίδες σε βαμβακερό ύφασμα, εικαστική εγκατάσταση, Santarcangelo (Ιταλία)

Στην πρώτη της ατομική έκθεση στην Αθήνα, η Allegra Corbo παρουσιάζει μια σειρά από υφασμάτινα πανό τυπωμένα στο χέρι, που συνομιλούν με την ξυλογραφία και τις τεχνικές των παραδοσιακών περίτεχνων ξυλογραφικών σφραγίδων, δημιουργώντας ένα σύγχρονο εικαστικό τελετουργικό. Με πάνω από τριάντα χρόνια δραστηριότητας στα εικαστικά, στην περφόρμανς και στις site-specific εγκαταστάσεις, η Corbo κινείται με ευχέρεια ανάμεσα σε υβριδικές γλώσσες, συνυφαίνοντας χειρωνακτικούς πειραματισμούς, τη μνήμη και τη σχέση με τον χώρο.

20/11-13/12, Etch Ink, Αργυρουπόλεως 16 και Αρματολών & Κλεφτών 20, Λυκαβηττός

Deception

Facebook Twitter Μια ιδιότυπη αφήγηση ξετυλίγεται και προσκαλεί τον θεατή να παραδοθεί στο αίσθημα, υπερβαίνοντας τη λογική.

O Τζουλιάνο Καγκλής παρουσιάζει μια καινούρια ζωγραφική ενότητα. Σαν ταχυδακτυλουργός που κινεί τα νήματα της οπτικής ψευδαίσθησης, χρησιμοποιεί την εικόνα για να μιλήσει για έναν ρεαλιστικό –φαινομενικά μόνο– κόσμο. Προσωπικά βιώματα, εσωτερικές συγκρούσεις και αποσπασματικές σκηνές, στιγμές μοναχικότητας ή αντίθετα γιορτές συνυπάρχουν με νύμφες, θεατές, μάγους και κήπους. Μια ιδιότυπη αφήγηση ξετυλίγεται και προσκαλεί τον θεατή να παραδοθεί στο αίσθημα, υπερβαίνοντας τη λογική.

20/11-13/12, Γκαλερί Σκουφά, Σκουφά 4, Κολωνάκι

Βελτιώσεις

Facebook Twitter Νικόλας Βεντουράκης, Βελτιώσεις, Part Number #A-002, 2025, 150 × 120 εκ. Φωτ.: Νικόλας Βεντουράκης/ Callirrhoë

Μέσα από την επιλογή φωτογραφιών και βίντεο από τον Νικόλα Βεντουράκη, η γκαλερί μετατρέπεται σε συνεργείο αλλά όχι εντελώς. Ο θεατής διεισδύει σε θραύσματα: εργαλεία που έχουν μείνει σε έναν πάγκο, σωρούς από παλιά έγγραφα, γωνιές όπου η σκόνη συσσωρεύεται ως σιωπηλή μαρτυρία. Παράλληλα, η αναλογική φωτογραφία αποτελεί τον εννοιολογικό πυρήνα του έργου. Η χρήση ληγμένων φωτοευαίσθητων υλικών εισάγει την τύχη, το λάθος και τη φθορά ως εγγενείς συνθήκες της δημιουργίας της εικόνας.

21/11-23/12, Callirrhoë, Σίνα 9, Αθήνα, Τρ.-Τετ., Παρ. 11:00-19:00, Πέμ. 11:00-20:00, Σάβ. 12:00-16:00

Εγώ, ο Ανδρέας Βουτσινάς

Facebook Twitter Μια ιστορική αναδρομή στη ζωή και το έργο του σπουδαίου σκηνοθέτη, ηθοποιού και δασκάλου του θεάτρου Ανδρέα Βουτσινά.

Μια ιστορική αναδρομή στη ζωή και το έργο του σπουδαίου σκηνοθέτη, ηθοποιού και δασκάλου του θεάτρου Ανδρέα Βουτσινά με τίτλο «Εγώ, ο Ανδρέας Βουτσινάς» σε επιμέλεια Ίριδας Κρητικού, αρχαιολόγου και ιστορικού της τέχνης, Σταμάτη Γκίκα, ηθοποιού και επιμελητή εκδόσεων, και Μάριου-Άγγελου Βουτσινά, εικαστικού. Ακολουθούμε τον εκρηκτικό βίο του πολυτάλαντου δημιουργού, απολαμβάνοντας άγνωστες λεπτομέρειες μέσα από τα πολύτιμα και εφήμερα αντικείμενα των εμμονικών συλλογών του, τις επιστολές και τα άλλα προσωπικά κατάλοιπα και τεκμήρια της πυκνής καθημερινότητάς του.

24/11-24/1/2026, Ελληνοαμερικάνικη Ένωση, Mασσαλίας 22, Κολωνάκι, Δευτ.-Παρ. 12:00-20:00, Σάβ. 10:00-14:00

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

MIRfestival: Μετά το χτύπημα η σιωπή, κι όσα χωρούν εκεί

Facebook Twitter Θεανώ Ξυδιά, Μέχρι οι λέξεις να γίνουν νερό

Tο ευρηματικό, συναρπαστικό αθηναϊκό φεστιβάλ έρχεται και πάλι να προσγειωθεί στην πόλη. Σαν ένας μικρός διαστημικός σταθμός σε ένα παράλληλο σύμπαν, φέρνει μαζί του μοναδικά καλλιτεχνικά πρότζεκτ από τον χώρο όπου η περιπέτεια ανάμεσα στη σκηνή, την εικόνα, τον ήχο, τους ερμηνευτές, τους «θεατές», τις ιδέες, την πόλη και τους πολίτες ανοίγει νέους ορίζοντες. Το επιμελητικό βλέμμα της Χριστιάνας Γαλανοπούλου συναντά τη δημιουργική ματιά δεκαέξι καλλιτεχνών ή σχημάτων και παρουσιάζει ισάριθμα πρότζεκτ, τα περισσότερα από τα οποία έχουν δημιουργηθεί ειδικά για το φεστιβάλ, σε μια πληθώρα χώρων πολιτισμού αλλά και απρόσμενων χώρων της ευρύτερης Αθήνας.

21-30/11, σε διάφορα σημεία της Αθήνας

ΠΑΡΤΙ

SEDS Lifestyle w/ Funk Tribu

Facebook Twitter Ο Funk Tribu.

Ο Funk Tribu, μια από τις πιο φωτεινές παρουσίες της nu-trance και του neo-futuristic ήχου, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στο Oddity. Support οι Até & Salin, Mattik.

22/11, 23:30, Oddity Club, Ηρακλειδών 61, είσοδος: από 20 ευρώ