Τεράστια, σουρεαλιστικά γλυπτά μόλις προσγειώθηκαν δίπλα στις Πυραμίδες της Γκίζας

Το «Echoes of the Infinite», η πρώτη εγκατάσταση της Alex Proba στην Αίγυπτο, αποκαλύπτει τον σιωπηρό διάλογο ανάμεσα στη γη, τον ουρανό και την ανθρώπινη δημιουργία.

Αυτά τα τεράστια, σουρεαλιστικά γλυπτά μόλις προσγειώθηκαν δίπλα στις Πυραμίδες της Γκίζας
Η εγκατάσταση προτείνεται όχι ως στατικό μνημείο αλλά ως διαδρομή μέσα στην έρημο. Τρεις επιβλητικές μορφές υψώνονται σαν ευρήματα από ένα μελλοντικό σύμπαν.
Στους αμμόλοφους του οροπεδίου της Γκίζας ένας νέος καλλιτεχνικός κόσμος αναδύεται, το «Echoes of the Infinite», που σηματοδοτεί το πιο εντυπωσιακό πρότζεκτ του Studio PROBA μέχρι σήμερα.

Το έργο παρουσιάζεται στο πλαίσιο της διοργάνωσης του οργανισμού Art D’Egypte, «Forever Is Now 05» και αποτελεί συνεργασία με το Solid Nature και τον CEO του, David Mahyari. Πρόκειται για την πρώτη εμφάνιση της Alex Proba στην Αίγυπτο και για το μεγαλύτερο γλυπτικό έργο της μέχρι σήμερα.

Αυτά τα τεράστια, σουρεαλιστικά γλυπτά μόλις προσγειώθηκαν δίπλα στις Πυραμίδες της Γκίζας
Φωτ.: @mahmoud.hima1/ Instagram

Η εγκατάσταση δεν προτείνεται ως στατικό μνημείο αλλά ως διαδρομή μέσα στην έρημο. Τρεις επιβλητικές μορφές υψώνονται σαν ευρήματα από ένα μελλοντικό σύμπαν: μια κυκλική πέτρινη πύλη που πλαισιώνει με ακρίβεια τις πυραμίδες, ένα γλυπτό με «φτερωτή» σκούρα και πράσινη φόρμα που παραπέμπει στο Μάτι του Ώρου και ραβδοειδείς σχηματισμοί σε ροζ αποχρώσεις που μοιάζουν να αναδύονται μέσα από την έρημο. Κάθε κομμάτι φέρει συμβολικό βάρος, αντλώντας από την αιγυπτιακή κοσμολογία για να μιλήσει για την προστασία, την αναγέννηση, τον κοσμικό ρυθμό και τον κυκλικό χρόνο.

H ίδια γράφει σε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram: «Κάθε μορφή κουβαλάει τον δικό της ρυθμό, τη δική της μνήμη, αποκαλύπτοντας τον σιωπηλό διάλογο μεταξύ της γης και της ανθρώπινης δημιουργίας. Είναι μια πρόσκληση να περπατήσεις μέσα από την πέτρα, τον χρόνο και τη φαντασία».

Αυτά τα τεράστια, σουρεαλιστικά γλυπτά μόλις προσγειώθηκαν δίπλα στις Πυραμίδες της Γκίζας
Φωτ.: @mahmoud.hima1/ Instagram

Η Proba εξηγεί στο Wallpaper magazine: «Τα υλικά έχουν ήδη μέσα τους κίνηση και ομορφιά. Εγώ απλώς αποκάλυψα αυτό που υπήρχε». Φτιαγμένη από μάρμαρο, όνυχα, τραβερτίνη και χαλαζία, η εγκατάσταση σχηματίζει μια ποιητική γλυπτική συμφωνία που μοιάζει ταυτόχρονα αρχαία και φερμένη από έναν άλλο κόσμο. Πρόκειται για ένα έργο που διαμορφώθηκε από διαίσθηση και συναίσθημα. Όπως σημειώνει ο David Mahyari: «Η πέτρα είναι αιώνια. Σχηματίζεται, διαβρώνεται, μεταμορφώνεται και ξαναγεννιέται μέσα στους αιώνες».

