Έκαναν γκράφιτι με τη μορφή της Μαρίας Κάλλας στο κέντρο της Καλαμάτας

Ένα επιβλητικό γκράφιτι με τη μορφή της Μαρίας Κάλλας δεσπόζει στο κέντρο της Καλαμάτας.

Όπως τόνισε ο καλλιτέχνης, Κλεομένης Κωστόπουλος, γνωστός ως KLE, πρόκειται για μία επιτοίχια εικαστική παρέμβαση περίπου 115 τ.μ., ωδή στη διάσημη Ελληνίδα σοπράνο, ενώ η έκφραση στον δημόσιο χώρο είναι η πιο δημοκρατική μορφή έκφρασης.

O καλλιτέχνης συνδύασε τα στοιχεία της Καλαμάτας με τη μεγάλη ντίβα, ενώ εκτιμά ότι το έργο δεν θα χρειαστεί συντήρηση για τουλάχιστον 15 χρόνια, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Παπαευσταθίου, αντιδήμαρχο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής ουδετερότητας, το έργο «παντρεύει» τη Μαρία Κάλλας με τα σύμβολα της ευφορίας και του φυσικού πλούτου της περιοχής, ώστε να συνδεθεί ο πολιτισμός μας με την παγκόσμια τέχνη, με σεβασμό στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.

Οδεύοντας προς την ολοκλήρωση της μεγάλης τοιχογραφίας που κοσμεί το κτίριο Παπαδημητρίου στο κέντρο της Καλαμάτας, ο καλλιτέχνης Κλεομένης Κωστόπουλος έκανε χθες το απόγευμα μια εποικοδομητική συζήτηση με τους πολίτες, παρουσιάζοντάς τους την οπτική του γύρω από το έργο, όπως επισημαίνει το tharrosnews.gr.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης στο κέντρο της πόλης βρέθηκαν δεκάδες κάτοικοι της Καλαμάτας- και όχι μόνο- οι οποίοι εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για τους συμβολισμούς της νέας τοιχογραφίας και την εικαστική ματιά του καλλιτέχνη.

Το παρών έδωσαν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και συλλόγων, οι οποίοι και συμμετείχαν στον διάλογο. Εκ μέρους του Δήμου Καλαμάτας και της πρωτοβουλίας «Καλαμάτα 2030» παρέστη ο Βασίλης Παπαευσταθίου, ενώ εκ μέρους του Συλλόγου Αποφοίτων του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας «Μαρία Κάλλας» ο Γιώργος Ηλιόπουλος.

Στο σύνολό τους οι αρμόδιοι που συνεργάστηκαν για την υλοποίηση της τοιχογραφίας, με χορηγία του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, τόνισαν την ικανοποίησή τους για το έργο.

Μιλώντας για την τοιχογραφία, ο κ. Κωστόπουλος σημείωσε ότι στόχος του ήταν να αποτυπώσει την πόλη της Καλαμάτας μέσα από διάφορους συμβολισμούς. Όπως υπογράμμισε, η επιλογή να συμπεριληφθεί η μορφή της Μαρίας Κάλλας ήταν προσωπική, καθώς «η Κάλλας έχει πολλές συμπαραδηλώσεις με την Καλαμάτα».

Ταυτόχρονα, χαρακτήρισε «λογικό» πολύς κόσμος να αντιδρά στην τοιχογραφία, αφού δεν θα ήταν εκ των πραγμάτων εφικτό να είναι αρεστή σε όλους.

«Μια πολύ σημαντική τοιχογραφία» για τον Δήμο Καλαμάτας

Παίρνοντας τον λόγο ο αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού, Βασίλης Παπαευσταθίου, υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική τοιχογραφία για τον Δήμο Καλαμάτας. Σε ό,τι αφορά τα διαδικαστικά για την υλοποίηση του έργου, σημείωσε ότι η ομάδα «Mission» του Δήμου Καλαμάτας, η οποία έχει αναλάβει την πρωτοβουλία «Καλαμάτα 2030», θέλησε να κάνει ένα έργο δυναμικό και τολμηρό, που να είναι πέρα από όσα γίνονται συνήθως στην πόλη.

Όπως ανέφερε, η σύνδεση του πολιτισμού με τον αγροδιατροφικό πλούτο της περιοχής ήταν εξαρχής ο στόχος, ενώ δεν είχαν δοθεί περαιτέρω οδηγίες στον καλλιτέχνη για το τι να απεικονίσει στο έργο του.

Η δε επιλογή του Κλεομένη Κωστόπουλου έγινε για το σπουδαίο έργο του σε Ελλάδα και εξωτερικό, όπως επισημαίνει το τοπικό μέσο. «Η Καλαμάτα είναι μια πόλη που τολμά να βάζει ερωτήματα στον δημόσιο χώρο», σχολίασε λίγο αργότερα ο κ. Παπαευσταθίου, ενημερώνοντας ότι τα επόμενα χρόνια έχει προγραμματιστεί να γίνουν δύο ακόμα τοιχογραφίες στην πόλη, με τη μία εξ αυτών να δίνεται στον «Σκιτσοφρενή».

Σημείωσε, δε, ότι με αφορμή τη νέα τοιχογραφία της πόλης, πολλοί ακόμα ιδιοκτήτες πολυκατοικιών τούς έχουν προσεγγίσει για να γίνει κάτι αντίστοιχο και στις δικές τους.

Ερωτηθείς από το tharrosnews.gr για το εάν ακολουθούν κι άλλες αντίστοιχες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του «Καλαμάτα 2030» πέραν των τοιχογραφιών, ο Βασίλης Παπαευσταθίου ανέφερε ότι σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή προγραμματίζεται να κατατεθούν κάποιες προτάσεις για ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Όπως τόνισε, μία εξ αυτών είναι η δημιουργία νέων ποδηλατόδρομων μέσω εικαστικής παρέμβασης, όπως έχει συμβεί και σε άλλες ελληνικές πόλεις. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι αυτή την περίοδο ο Δήμος Καλαμάτας καταθέτει πρόταση για δημιουργία «Κοινωνικής Πολυκατοικίας» χρηματοδοτούμενη από την Ευρώπη.