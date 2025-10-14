Τέιλορ Σουίφτ: Όλα τα τραγούδια του «The Life of a Showgirl» στο Billboard Hot 100

Η Τέιλορ Σουίφτ δεν σταματά να γράφει ιστορία στα charts με το άλμπουμ της «The Life of a Showgirl». Λίγο αφότου ανακοινώθηκε ότι το άλμπουμ της έκανε πρεμιέρα στην κορυφή του Billboard 200 με ρεκόρ πωλήσεων, το Billboard αποκάλυψε επίσης ότι όλα τα 12 τραγούδια από τη συλλογή κατέλαβαν τις 12 πρώτες θέσεις του Hot 100.

Αυτό σηματοδοτεί την πρώτη φορά στην ιστορία του Hot 100, που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1950, που ένα άλμπουμ κατορθώνει να έχει όλα τα τραγούδια του στις κορυφαίες θέσεις της λίστας.

Η Σουίφτ είχε προηγουμένως γίνει η πρώτη και μοναδική καλλιτέχνιδα που κατέχει και τις 10 θέσεις του Top 10 του Hot 100 με τα προηγούμενα δύο άλμπουμ της, «Midnights» και «The Tortured Poets Department». Ωστόσο, σε εκείνες τις περιπτώσεις, πέρα από το Top 10, υπήρχαν τραγούδια άλλων καλλιτεχνών ανάμεσα πριν καλυφθούν όλα τα τραγούδια από το άλμπουμ της Σουίφτ.

Έτσι διαμορφώνεται το Top 12 του Hot 100 για την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του «The Life of a Showgirl»:

No. 1: “The Fate of Ophelia”

No. 2: “Opalite”

No. 3: “Elizabeth Taylor”

No. 4: “Father Figure”

No. 5: “Wood”

No. 6: “Wi$h Li$t”

No. 7: “Actually Romantic”

No. 8: “The Life of a Showgirl,” feat. Sabrina Carpenter

No. 9: “Eldest Daughter”

No. 10: “Cancelled!”

No. 11: “Ruin the Friendship”

No. 12: “Honey”

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗ Έγραψες αρνητική κριτική για την Τέιλορ Σουίφτ; Την έβαψες