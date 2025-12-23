Μαρουσάκης: Παραμονή Χριστουγέννων ξεκινά το πρώτο ισχυρό κύμα κακοκαιρίας

Δύο ισχυρά κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξουν τη χώρα τα επόμενα εικοσιτετράωρα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ο γνωστός μετεωρολόγος είχε προειδοποιήσει εδώ και αρκετές ημέρες με τις προγνώσεις του για τον καιρό των Χριστουγέννων, πως το σκηνικό θα είναι άκρως φθινοπωρινό έως και χειμωνιάτικο στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, είχε εξηγήσει πως παραμονή, ανήμερα και την επόμενη των Χριστουγέννων λόγω βαρομετρικού χαμηλού που έρχεται στη χώρα, θα κυριαρχούν έντονα άστατες καιρικές συνθήκες, με αρκετές βροχές, καταιγίδες αλλά και πυκνές χιονοπτώσεις σε μεγάλα υψόμετρα.

Στη σημερινή πρόγνωσή του για την Τετάρτη, την παραμονή Χριστουγέννων, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει αρχικά πως ο καιρός θα «βαρύνει» αρκετά, καθώς αναμένουμε δύο κύματα ισχυρών βροχών και καταιγίδων.

Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη για τα Χριστούγεννα

Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, θα κάνει την εμφάνισή του από τις πολύ πρωινές ώρες της Τετάρτης, επηρεάζοντας αρχικά το κεντρικό και νότιο Ιόνιο καθώς και τη δυτική ηπειρωτική χώρα (δυτική Στερεά, Πελοπόννησος, Ήπειρος, δυτική Μακεδονία).

Στη συνέχεια, καθώς πλησιάζουμε προς το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα κινηθούν βορειότερα, παρουσιάζοντας σταδιακή εξασθένηση.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, την Πέμπτη, θα ακολουθήσει το δεύτερο και ισχυρότερο κύμα κακοκαιρίας, με έντονες βροχές και καταιγίδες. Θα ξεκινήσει από τη δυτική Ελλάδα κατά τις απογευματινές ώρες της προηγούμενης ημέρας και θα επηρεάσει σχεδόν το σύνολο της χώρας, με κατεύθυνση προς το ανατολικό Αιγαίο.

Έτσι, η ημέρα των Χριστουγέννων θα ξεκινήσει με έντονα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές, καθώς και με πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά. Από το μεσημέρι και μετά, ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, με τα φαινόμενα να περιορίζονται κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και τη βορειοανατολική Ελλάδα.