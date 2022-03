Σοκ στα Όσκαρ - Ο Γουιλ Σμιθ χτύπησε τον Κρις Ροκ την ώρα της τελετής

Αν νομίζατε ότι η πιο αμήχανη στιγμή στην ιστορία των Όσκαρ ήταν το επικό λάθος του 2017, με το σκορ να γράφει ημίχρονο La La Land, τελικό αποτέλεσμα Moonlight, σκεφτείτε το ξανά. Ο Κρις Ροκ ανέβηκε στη σκηνή για να παρουσιάσει το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ.

Στο λογύδριο του ο Ροκ (μάλλον) αυτοσχεδίασε, κάνοντας ένα αστείο για το ξυρισμένο κεφάλι της Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ, συζύγου του Γουίλ Σμιθ. Συγκεκριμένα, είπε ότι ανυπομονεί να δει την Σμιθ στο sequel του G.I. Jane, μιας ταινίας του Ρίντλεϊ Σκοτ, όπου η Ντέμι Μουρ εμφανιζόταν επίσης με ξυρισμένο κεφάλι. Η διαφορά είναι ότι η Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ πάσχει από αλωπεκία. Δεν ξέρουμε αν ο Κρις Ροκ γνώριζε τη συγκεκριμένη πληροφορία που κάνει το αστείο ακόμα πιο κακόγουστο. Σίγουρα , όμως, δεν μπορούσε να γνωρίζει αυτό που θα ακολουθούσε.

Ο Γουιλ Σμιθ σηκώθηκε έξαλλος, ανέβηκε στη σκηνή, θυμήθηκε τις προπονήσεις του για το Ali του Μάικλ Μαν και χτύπησε τον έκπληκτο Κρις Ροκ. Στη συνέχεια κατέβηκε στη θέση του κι άρχισε να φωνάζει στον Κρις Ροκ «να μην ξαναπιάσει το όνομα της γυναίκας του στο γ******* στόμα του.»

Στον ευχαριστήριο λόγο του για το Οσκαρ Α’ Ανδρικου Ρολου που πήρε στη συνέχεια, ο Γουιλ Σμιθ δήλωσε ότι στόχος του είναι να προστατεύει την οικογένεια του και τους οικείους του και να γίνει «φάρος» της αγάπης, ζητώντας συγγνώμη από την Ακαδημία και τους συνυποψηφίους του για τη συμπεριφορά του, όχι όμως και από τον Κρις Ροκ.

MAYHEM BETWEEN CHRIS ROCK AND WILL SMITH AT THE #Oscars pic.twitter.com/265hGbsEDg