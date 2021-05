«Once Upon a One More Time» είναι ο τίτλος του μιούζικαλ για τη ζωή της Μπρίτνεϊ Σπίαρς που θα κάνει πρεμιέρα στις 30 Νοεμβρίου στο κορυφαίο θέατρο της Ουάσιγκτον, Shakespeare Theatre Company, συνδέοντας κατευθείαν τα έργα του μεγαλύτερου συγγραφέα όλων των εποχών, που αποτελούν και το βασικό ρεπερτόριο του θεάτρου, με το Μπρόντγουεϊ και τη ζωή της πιο πολυσυζητημένης ποπ σταρ του καιρού μας.

Η επόμενη σεζόν του θεάτρου περιλαμβάνει δύο έργα του Σαίξπηρ, τον «Έμπορο της Βενετίας» και το «Πολύ κακό για το Τίποτα», αλλά το κοινό έμεινε κατάπληκτο από την αναγγελία της τρίτης παράστασης, ενός μιούζικαλ με τίποτα λιγότερο από τα τραγούδια της Μπρίτνεϊ Σπίαρς που όλη τη χρονιά βρίσκεται κάθε μέρα στο προσκήνιο και στην επικαιρότητα εξαιτίας της δικαστικής διαμάχης με τον πατέρα της που αφορά τη διαχείριση των δικαιωμάτων και της περιουσίας της.

Όπως ανέφερε η Ουάσιγκτον Ποστ, το θέατρο που φημίζεται για το κλασικό του ρεπερτόριο θα φιλοξενήσει την προ-Μπρόντγουεϊ πρεμιέρα ενός εμπορικού μιούζικαλ εμπνευσμένου από ένα φαινόμενο της ποπ και είναι το πρώτο τέτοιου είδους θέαμα και γεγονός στην 35χρονη ιστορία της εταιρείας που διαχειρίζεται το θέατρο.

Το Once Upon a One More Time έχει προγραμματιστεί να κάνει ντεμπούτο στις 30 Νοεμβρίου στο εμβληματικό θέατρο των 774 θέσεων της εταιρείας, το Sidney Harman Hall, και οι παραστάσεις θα ολοκληρωθούν στις 2 Ιανουαρίου 2022. Πιστεύεται ότι το μιούζικαλ θα κάνει πρεμιέρα στη συνέχεια σε ένα θέατρο του Μπρόντγουεϊ.

Οι παραγωγοί του Χόλιγουντ, εν τω μεταξύ, αγόρασαν τα δικαιώματα του μιούζικαλ με επίκεντρο το τραγούδι του Σπίαρς, σύμφωνα με το Deadline, τον Απρίλιο του 2019 και θα πάρει σύντομα τον δρόμο προς τη μεγάλη οθόνη.

Το μιούζικαλ περιλαμβάνει επιτυχίες της Σπίαρς όπως Oops! … I Did It Again, Lucky και Toxic και ξεκινά στην εξιστόρηση ενός παραμυθιού που γίνεται μια φεμινιστική αφήγηση.

Οι διευθυντές της Shakespeare Theatre Company είναι ενθουσιασμένοι με την ιδέα που σημαίνει ανανέωση, χαρά και φυσικά ένα νέο κοινό που θα μπει στο θέατρο που έμεινε κλειστό, όπως όλοι οι χώροι πολιτισμού στις ΗΠΑ, για ενάμιση χρόνο.

Ο πρόεδρος του Οργανισμού Nederlander, που έχει τα δικαιώματα του μιούζικαλ, James L Nederlander, έγραψε στην Post: «Το ShakespeareTheatre Company ήταν πάντα ένα μέρος το οποίο μας ενδιέφερε. Μας αρέσει η ιδέα του ντεμπούτου αυτού του μιούζικαλ, γεμάτου με αγαπημένους χαρακτήρες, σε ένα θέατρο αφιερωμένο στην εξερεύνηση των κλασικών ιστοριών που διαμορφώνονται για το σύγχρονο κοινό».

Υποστήριξε ότι όπως συμβαίνει με τις ιστορίες του Σαίξπηρ, έτσι και αυτοί παίρνουν και αναμορφώνουν μια ιστορία που ενδιαφέρει και συγκινεί το κοινό, ό,τι συνέβη δηλαδή και με το μιούζικαλ για τους ΑΒΒΑ, Mamma Mia!