Ρομπέρτα Φλακ: Πέθανε η μεγάλη ερμηνεύτρια του «Killing Me Softly With His Song»

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια Ρομπέρτα Φλακ πέθανε σε ηλικία 88 ετών, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός της.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια ήταν γνωστή για τις επιτυχίες της «Killing Me Softly With His Song» και «The First Time I Ever Saw Your Face».

Έχοντας υπάρξει μία από τις κορυφαίες ερμηνεύτριες της δεκαετίας του '70, πέθανε τη Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της.

Το 2022, η Φλακ ανακοίνωσε ότι έπασχε από πλάγια μυατροφική σκλήρυνση, μια ασθένεια γνωστή απλά και ως ALS. Ως αποτέλεσμα, δεν μπορούσε πλέον να τραγουδήσει.

Η Φλακ απέκτησε παγκόσμια φήμη σε ηλικία 34 ετών, όταν ο Κλιντ Ίστγουντ επέλεξε το τραγούδι της «The First Time I Ever Saw Your Face» ως μουσική υπόκρουση για τις ερωτικές σκηνές της ταινίας του «Η νύχτα της εκδικήσεως» που κυκλοφόρησε το 1971.

Έναν χρόνο αργότερα, το τραγούδι είχε πλέον κατακτήσει την κορυφή των αμερικανικών charts και η Φλακ κέρδισε βραβείο Grammy το 1973 για την ερμηνεία της.

Ο τζαζίστας Λες ΜακΚαν ανακάλυψε τη Φλακ στα τέλη της δεκαετίας του '60. Εκείνη ήταν ήδη κλασικά εκπαιδευμένη πιανίστρια, έχοντας λάβει πλήρη υποτροφία για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Howard σε ηλικία μόλις 15 ετών.

Χρόνια αργότερα, ο ΜακΚαν έγραψε για τη Φλακ: «Η φωνή της άγγιξε, χτύπησε, παγίδεψε και κλώτσησε κάθε συναίσθημα που γνώρισα ποτέ».

Η τραγουδίστρια συμμετείχε στο μεγάλο κοινωνικό κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα της εποχής. Διατηρούσε φιλία με τον αιδεσιμότατο Τζέσε Τζάκσον, έναν από τους σημαντικότερους ακτιβιστές των πολιτικών δικαιωμάτων και πρώην υποψήφιος για την ηγεσία των Δημοκρατικών το 1984. Η Φλακ γνώριζε επίσης προσωπικά Άντζελα Ντέιβις, άλλη μία πολιτική ακτιβίστρια και ακαδημαϊκό, την οποία μάλιστα επισκέφτηκε στη φυλακή.

Ακόμη, η Φλακ τραγούδησε στην κηδεία του Τζάκι Ρόμπινσον, του πρώτου μαύρου παίκτη που έπαιξε μπέιζμπολ σε κορυφαίο επίπεδο στις ΗΠΑ, το 1947.

Το πιο διάσημο τραγούδι της Φλακ συστήθηκε σε μια νέα γενιά μουσικόφιλων όταν το χιπ-χοπ συγκρότημα της Λόριν Χιλ, οι «The Fugees», ηχογράφησε μια βραβευμένη με Grammy διασκευή του Killing Me Softly, την οποία τελικά θα ερμήνευαν στη σκηνή μαζί της.

Γεννήθηκε ως Ρομπέρτα Κλεοπάτρα Φλακ το 1937 από γονείς μουσικούς στην περιοχή Black Mountain της Βόρειας Καρολίνας και μεγάλωσε στην πόλη Άρλινγκτον της Βιρτζίνια.

Με πληροφορίες από Sky News