Rob και Michele Reiner: Από τι φέρεται να πέθαναν - Ποιος είναι ο γιος τους, Nick, που «θεωρείται ύποπτος»

Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση θανάτου του Αμερικανού σκηνοθέτη Rob Reiner και της συζύγου του, Michele.

Το ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό χθες, Κυριακή, μέσα στο σπίτι του στη νότια Καλιφόρνια και η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες θανάτου τους κάνοντας λόγο για ανθρωποκτονία, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της πόλης.

Αν και η αστυνομία αρνήθηκε να δώσει στη δημοσιότητα την ταυτότητα των δύο νεκρών, η δήμαρχος Κάρεν Μπας και ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ εξέδωσαν ξεχωριστές ανακοινώσεις επιβεβαιώνοντας τον θάνατο του 78χρονου σκηνοθέτη και της 68χρονης συζύγου του.

«Πρόκειται για μια τεράστια απώλεια για την πόλη μας και για την χώρα μας. Η συμβολή του Rob Reiner έχει αντίκτυπο σε ολόκληρο τον αμερικανικό πολιτισμό και την κοινωνία και ο ίδιος έχει βελτιώσει αμέτρητες ζωές μέσω του δημιουργικού του έργου και του ακτιβισμού του για κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη», έγραψε η δήμαρχος.

Rob και Michele Reiner: Ποιος είναι ο γιος τους, Nick, που θεωρείται «ύποπτος για τους δύο φόνους»

Σύμφωνα, πάντως, με το περιοδικό People το οποίο επικαλείται «πολλαπλές πηγές», ως ύποπτος για τους δύο φόνους θεωρείται ο 32χρονος γιος του ζεύγους, ο Nick, ο οποίος υπήρξε τοξικομανής και άστεγος.

Ο Rob Reiner είχε γεννηθεί στην πόλη της Νέας Υόρκης και ήταν γιος του κωμωδιογράφου και ηθοποιού Καρλ Ράινερ, ενώ ήταν ιδιαίτερα γνωστός για τον πολιτικό ακτιβισμό του.

Ως ηθοποιός ο Reiner έγινε γνωστός για τον ρόλο του στην επιτυχημένη τηλεοπτική κωμική σειρά «All in the Family» που προβαλλόταν στις ΗΠΑ από το CBS για εννέα σεζόν (1971-1979).

Στη συνέχεια ο Reiner ακολούθησε μια επιτυχημένη καριέρα ως σκηνοθέτης υπογράφοντας ταινίες όπως «Η Πριγκίπισσα Νύφη», «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι», «Στάσου πλάι μου», «Ζήτημα τιμής», «Misery» και «Ο Έρωτας του Προέδρου».

Η σύζυγός του, η Michele, υπήρξε φωτογράφος και η φωτογραφία που είχε τραβήξει του Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται στο εξώφυλλο του βιβλίου «Trump: The Art of the Deal».

Στις προεδρικές εκλογές του 2004 είχε υποστηρίξει τον υποψήφιο των Δημοκρατικών Τζον Κέρι και είχε εμφανιστεί σε διαφημιστικά που καταφέρονταν εναντίον του απερχόμενου προέδρου Τζορτζ Μπους του νεότερου. Ο Rob Reiner είχε επίσης, υποστηρίξει δύο ακόμη προεδρικούς υποψήφιους των Δημοκρατικών, τους Αλ Γκορ και Χίλαρι Κλίντον.

Ο πρώτος του γάμος ήταν με την ηθοποιό Πένι Μάρσαλ, η οποία ήταν επίσης παραγωγός και σκηνοθέτης, ενώ ο δεύτερος γάμος του ήταν με την ηθοποιό Michele Singer με την οποία είχαν αποκτήσει τρία παιδιά: τον Jake, τον Nick και τη Romy.

Rob Reiner: Από τι φέρεται να πέθανε ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του

Ο υπαρχηγός του αστυνομικού τμήματος του Λος Άντζελες Άλαν Χάμιλτον είπε χθες το απόγευμα στους δημοσιογράφους ότι αστυνομικοί του τμήματος που βρίσκονταν σε περιπολία κλήθηκαν στην κατοικία του σκηνοθέτη, όπου ανακάλυψαν δύο σορούς.

Αστυνομικοί του τμήματος ληστειών-ανθρωποκτονιών ανέμεναν ένταλμα έρευνας προτού εισέλθουν στην κατοικία για να διενεργήσουν ενδελεχή έρευνα του χώρου, είπε ο Χάμιλτον.

Το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες εξέδωσε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίτερα το απόγευμα χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «προφανή ανθρωποκτονία» παρότι ο Χάμιλτον τόνισε ότι δεν είχε ταυτοποιήσει κάποιον ύποπτο μέχρι το βράδυ της Κυριακής.

Η αιτία θανάτου θα δημοσιοποιηθεί από το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες, είπε ο Χάμιλτον. Ωστόσο, το AFP, επικαλούμενο το δίκτυο NBC, μετέδωσε ότι το ζευγάρι έχασε τη ζωή του από τραύματα από μαχαίρι.