Νεκροί ο διάσημος σκηνοθέτης Rob Reiner και η σύζυγός του

Το ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό μέσα στο σπίτι τους - «Κανείς δεν έχει συλληφθεί ή είναι ύποπτος» λέει η αστυνομία του Λος Άντζελες

Φωτ.: EPA
Νεκροί εντοπίστηκαν το απόγευμα της Κυριακής (14/12) ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός Rob Reiner και η σύζυγός του, μέσα στο σπίτι τους στην περιοχή Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες.

Ένας εκπρόσωπος της οικογένειας Reiner δήλωσε αργά χθες ότι η Michele και ο Rob Reiner πέθαναν, χαρακτηρίζοντας την απώλεια ως «τραγική» και ζητώντας να υπάρξει διακριτικότητα καθώς οι συγγενείς θρηνούν.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο της Michele και του Rob Reiner. Είμαστε συντετριμμένοι από αυτή την ξαφνική απώλεια και ζητάμε να διατηρηθεί η ιδιωτικότητά μας σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή», ανέφερε ο εκπρόσωπος σε ανακοίνωσή του.

Τι εξετάζει η αστυνομία για τους θανάτους του Rob Reiner και της συζύγου του

Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση ως ανθρωποκτονία ενώ παράλληλα έχουν ζητήσει ένταλμα έρευνας για το σπίτι του Rob Reiner.

Ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας του Λος Άντζελες, Άλαν Χάμιλτον, δήλωσε ότι οι ερευνητές χρειάζονται ένταλμα έρευνας για να διεξάγουν «πλήρη έρευνα του τόπου του εγκλήματος» στο σπίτι του Rob Reiner.

«Περιμένουμε να προχωρήσει η νομική διαδικασία. Πρέπει να λάβουμε ένταλμα έρευνας για την κατοικία. Μόλις γίνει αυτό, θα διεξάγουμε πλήρη έρευνα του τόπου του εγκλήματος στο εσωτερικό και το εξωτερικό της κατοικίας και στη γύρω περιοχή».

Επίσης, το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες δήλωσε ότι δεν αναζητούν υπόπτους σε αυτό το στάδιο για τους δύο θανάτους.

«Δεν αναζητούμε κανέναν ως ύποπτο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας του Λος Άντζελες, στη συνέντευξη Τύπου, τονίζοντας ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη στο αρχικό της στάδιο.

Οι αστυνομικοί ανέκριναν ένα μέλος της οικογένειας χθες το βράδυ σχετικά με τους θανάτους, δήλωσε στο CNN μια πηγή των αρχών επιβολής του νόμου που γνωρίζει πτυχές της υπόθεσης. Ο Χάμιλτον δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ότι κανείς δεν έχει ακόμη συλληφθεί ούτε έχει ανακριθεί «ως ύποπτος».

«Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με κάθε μέλος της οικογένειας που μπορούμε, για να φτάσουμε εις βάθος», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από CNN

 
 
 
