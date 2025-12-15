Ποιος ήταν ο σκηνοθέτης Rob Reiner και η σύζυγός του Michele, που βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους

Νεκροί στο σπίτι τους στη νότια Καλιφόρνια εντοπίστηκαν ο Αμερικανός σκηνοθέτης Rob Reiner και η σύζυγός του, Michele.

Η αστυνομία του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί μέσα στην κατοικία του σκηνοθέτη της ταινίας «Όταν ο Χάρι γνώρισε την Σάλι», όμως δεν επιβεβαίωσε δημοσίως την ταυτότητά τους στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες, Κυριακή, το βράδυ (τοπική ώρα).

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, εκπρόσωπος της οικογένειας Reiner δήλωσε ότι η Michele και ο Rob Reiner πέθαναν, χαρακτηρίζοντας την απώλεια ως «τραγική» και ζητώντας να υπάρξει διακριτικότητα καθώς οι συγγενείς θρηνούν.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο της Michele και του Rob Reiner. Είμαστε συντετριμμένοι από αυτή την ξαφνική απώλεια και ζητάμε να διατηρηθεί η ιδιωτικότητά μας σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή», ανέφερε ο εκπρόσωπος σε ανακοίνωσή του.

Στο «κάδρο» των ερευνών των τοπικών αρχών φαίνεται πως είναι ο γιος του ζευγαριού, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα.

Οι αστυνομικοί ανέκριναν ένα μέλος της οικογένειας χθες το βράδυ σχετικά με τους θανάτους, δήλωσε στο CNN μια πηγή των αρχών επιβολής του νόμου που γνωρίζει πτυχές της υπόθεσης, επισημαίνοντας ωστόσο, ότι κανείς δεν έχει ακόμη συλληφθεί ούτε έχει ανακριθεί «ως ύποπτος».

Ποιος ήταν ο σκηνοθέτης Rob Reiner

Ο Rob Reiner ήταν ένας από τους πιο αγαπητούς και πολυδιάστατους Αμερικανούς σκηνοθέτες, γνωστός για την ικανότητά του να κινείται με άνεση ανάμεσα σε διαφορετικά κινηματογραφικά είδη. Γεννήθηκε το 1947 στη Νέα Υόρκη και ήταν γιος του θρυλικού κωμικού και σκηνοθέτη Carl Reiner, γεγονός που επηρέασε βαθιά την σχέση του με την κωμωδία και την αφήγηση ιστοριών.

Ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός, αποκτώντας ευρεία αναγνωρισιμότητα από τον ρόλο του Archie Bunker στη σειρά All in the Family, πριν στραφεί στην σκηνοθεσία.

Ως σκηνοθέτης, ο Rob Reiner ξεχώρισε ιδιαίτερα τη δεκαετία του 1980 και των αρχών του 1990, υπογράφοντας μια σειρά από επιτυχημένες και διαχρονικές ταινίες. Ανάμεσά τους βρίσκονται το This Is Spinal Tap (1984), μια σατιρική ματιά στη ροκ μουσική σκηνή, το Stand by Me (1986), μια συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης, και το ρομαντικό When Harry Met Sally (1989), που θεωρείται κλασικό δείγμα του είδους. Ακολούθησαν ταινίες όπως το Misery (1990), βασισμένο στο έργο του Stephen King, και το A Few Good Men (1992), ένα δικαστικό δράμα με πολιτικές και ηθικές προεκτάσεις.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της σκηνοθετικής του ταυτότητας ήταν η έμφαση στους χαρακτήρες και στους διαλόγους. Ο Reiner εδινε χώρο στους ηθοποιούς να αναπτύξουν πολύπλευρες ερμηνείες, ενώ παράλληλα διατηρούσε καθαρή την αφήγηση. Οι ταινίες του συνδυάζουν συχνά χιούμορ, συναίσθημα και κοινωνικό προβληματισμό, χωρίς υπερβολική σκηνοθετική επίδειξη.

Πέρα από τον κινηματογράφο, ο Rob Reiner ήταν γνωστός και για την πολιτική και κοινωνική του δράση. Συνολικά, η συνεισφορά του στον αμερικανικό κινηματογράφο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς δημιούργησε έργα που αγγίζουν και ψυχαγωγούν το κοινό.

Rob Reiner: Ποια ήταν η σύζυγός του, Michele

Η Michele Singer Reiner, που πέθανε σε ηλικία 67 ετών, άφησε το δικό της στίγμα στο Χόλιγουντ και στον πολιτικό ακτιβισμό.

Η Michele Singer Reiner, επί τρεις δεκαετίες, ήταν καταξιωμένη παραγωγός, ηθοποιός και φωτογράφος ενώ συνεργάστηκε με τον σύζυγό της, Rob Reiner, σε πολλά από τα πιο διάσημα έργα του.

Η Michele Reiner ξεκίνησε την καριέρα της ως φωτογράφος, δουλεύοντας στα «MysteryDisc» και «Misery», το οποίο σκηνοθέτησε ο σύζυγός της. Επίσης, έκανε την παραγωγή αρκετών ταινιών του Reiner, συμπεριλαμβανομένων των «Shock and Awe» και «Spinal Tap II: The End Continues», που κυκλοφόρησε φέτος.

Η Michele ήταν υποψήφια για βραβείο Emmy για το ντοκιμαντέρ «Albert Brooks: Defending My Life», στο οποίο είχε ρόλο παραγωγού η ίδια και σκηνοθέτησε ο σύζυγός της. Επίσης, ήταν παραγωγός στο «God & Country», ένα ντοκιμαντέρ για τον χριστιανικό εθνικισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Rob Reiner και Michele γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ρομαντικής κωμωδίας «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι», με τον σκηνοθέτη να έχει πει ότι ο έρωτάς τους ενέπνευσε το συγκινητικό τέλος της ταινίας.

Ο Χάρι και η Σάλι αρχικά επρόκειτο να χωρίσουν, δήλωσε ο Reiner στο CNN το 2024. «Θα ήταν οι δυο τους να συναντηθούν μετά από χρόνια, να μιλήσουν και μετά να απομακρυνθούν», είπε ο Reiner. Η ρομαντική κωμωδία τελειώνει με τον Χάρι να δηλώνει τον έρωτά του για τη Σάλι σε ένα πάρτι παραμονής Πρωτοχρονιάς και τους δυο τους να παντρεύονται.

Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 1989, τη χρονιά που κυκλοφόρησε η ταινία, και απέκτησαν τρία παιδιά μαζί: Jake, Nick και Romy.

Σε μια συνέντευξη του 2024 στο Senior Planet, ο Reiner απέδωσε την επιτυχία στον γάμο τους στη στενή τους φιλία. «Τα πάμε υπέροχα και απολαμβάνουμε ο ένας την παρέα του άλλου», είπε.

Εκτός από την επιτυχία τους στο Χόλιγουντ, οι Reiners ήταν ένθερμοι υποστηρικτές της ισότητας στον γάμο. Συνέβαλαν στην ίδρυση του Αμερικανικού Ιδρύματος για τα Ίσα Δικαιώματα, το οποίο αγωνίστηκε κατά της Πρότασης 8, μιας προτεινόμενης απαγόρευσης του γάμου μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου στην Καλιφόρνια.

Σε μια συνομιλία με τον Stephen Colbert στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Montclair το 2016, ο Reiner είπε ότι η σύζυγός του τον παρακίνησε να ασχοληθεί με τον ακτιβισμό. «Μπορώ ειλικρινά να πω ότι ο λόγος που έχω κάνει τόσα πολλά πράγματα στον πολιτικό τομέα είναι σε μεγάλο βαθμό χάρη σε αυτήν. Είναι η φλόγα μου».

Με πληροφορίες από CNN