Το ρεσιτάλ της Ρόουζ Μπερν, το τρυφερό «Renoir» κι ένας αιμοβόρος Άι-Βασίλης από αύριο στους κινηματογράφους

Η αγορά πήρε τα πάνω της, με τα εισιτήρια που κόπηκαν το περασμένο τετραήμερο να υπερβαίνουν τις 160 χιλιάδες.

Η τρέχουσα εβδομάδα δεν διαθέτει μεν το μεγάλο εμπορικό χαρτί, ωστόσο φέρνει την απαραίτητη ποικιλία στις επιλογές. Ταινία της εβδομάδας είναι αναμφίβολα το If I had Legs I’d Kick you, με τη Ρόουζ Μπερν να κεντά μπροστά από τον φακό ως γυναίκα και μητέρα στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Θαυμαστή ισορροπία ανάμεσα στο θρίλερ, στην (κατα)μαύρη κωμωδία και στο δράμα χαρακτήρα, σε μια κινηματογραφική δημιουργία που δεν ακολουθεί την εύκολη οδό και κερδίζει το στοίχημα.

Από κοντά ακολουθεί το Renoir της Τσι Χιγιακάουα, που εντοπίζει την αρετή στη σεμνότητα και βρίσκει κοινό τόπο με το ανθρωποκεντρικό σινεμά του Χιροκάζου Κόρε Έντα, ακολουθώντας μια εντεκάχρονη στο Τόκιο κατά τη διάρκεια ενός καλοκαιριού που θα δοκιμάσει την παιδικότητά της.

Αν, ως φίλοι του arthouse, ψάχνετε θέαμα πιο προβοκατόρικης φύσης, θα το βρείτε στο Misericordia του Αλέν Γκιροντί που (αναμενόμενα) επαινέθηκε από τα θρυλικά Cahiers du Cinema.

Oι φαν του τρόμου αυτή την εβδομάδα έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε δυο ταινίες. Η μία είναι το Keeper του Οζ Πέρκινς, ένα φιλμ με αισθητική που αρχικά κινεί το ενδιαφέρον, μα γρήγορα κουράζει, καθώς αποδεικνύεται ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός – ίσως ο ανερχόμενος δημιουργός χρειάζεται ένα διάλειμμα, έχει γυρίσει 3 ταινίες σε 18 μήνες. Από την άλλη έχουν το ριμέικ του Silent Night Deadly Night, που δεν πραγματοποίησε δημοσιογραφική προβολή. Τέλος, το animation The King of Kings διασκευάζει το «Life of our Lord» που ο Ντίκενς είχε γράψει για να διαβάζει στα παιδιά του, εμπλέκοντας στη δραματουργία και τον ίδιο τον συγγραφέα.