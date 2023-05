«Queen Charlotte»: To spin off του Bridgerton «απογυμνώνει» μια κοινωνία με αχρωματοψία

Το «Queen Charlotte: A Bridgerton Story», η spin off σειρά του επιτυχημένου «Bridgerton» έκανε πρεμιέρα χθες το Netflix.

Η νέα σειρά «Queen Charlotte: A Bridgerton Story» ωστόσο δεν είναι απλώς μια spin-off σειρά της επιτυχίας του Netflix αλλά μία ολοκαίνουργια ιστορία από τη Shonda Rhimes, αρκετά διαφορετική από την πρωτότυπη σε πολύ πιο σοβαρές προεκτάσεις.

«Η σειρά από μόνη της είναι σαν ένα διαφορετικό τέρας», είπε ο Corey Mylchreest, ο οποίος υποδύεται τον νεαρό βασιλιά Τζορτζ Γ' στη νέα δραματική σειρά του Netflix. «Νιώθεις ότι είναι το Bridgerton, αλλά έχει ίσως πιο σκοτεινές στιγμές και είναι λίγο πιο σκληρό».

Με επίκεντρο τον ομώνυμο χαρακτήρα της Queen Charlotte, που ερμηνεύει τηλεοπτικά η Golda Rosheuvel στην αρχική σειρά, το prequel, που έκανε πρεμιέρα χθες, επεκτείνει τις ιδιαιτερότητες και τον ρομαντισμό του σύμπαντος του «Brigerton» φέρνοντας στο προσκήνιο μία επική ιστορίας αγάπης μεταξύ της βασίλισσας Charlotte (India Amarteifio) και του βασιλιά Τζορτζ (Corey Mylchreest) αλλά κυρίως τις ουσιαστικές προκλήσεις που απειλούσαν την ευτυχία τους.

«Το Μεγάλο Πείραμα» σε πρώτο πλάνο του «Queen Charlotte»

Ενώ το «Brigerton» της Julia Quinn αποτέλεσε τη βάση για την άκρως επιτυχημένη τηλεοπτική μεταφορά του Netflix, η δημιουργός της σειράς Shonda Rhimes (Grey's Anatomy) μεταφέρει την ιστορική φιγούρα της βασίλισσας Charlotte, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στη στέψη της που σηματοδότησε την έναρξη του «Το Μεγάλο Πείραμα», μιας κοινωνικής αλλαγής, που ενσωματώνει τους έγχρωμους ανθρώπους στον τόνο της ανοιχτόχρωμης επιδερμίδας.

Ενώ το υπόβαθρο αυτής της κοινωνικής αλλαγής εισάγει έναν κάπως προσαρμοσμένο κόσμο όταν η Daphne (Phoebe Dynevor) και ο Simon (Regé-Jean Page) συναντήθηκαν για πρώτη φορά στην πρώτη σεζόν του «Bridgerton», το «Queen Charlotte» ξεπερνά αυτό που υπήρχε στο βιβλίο για να ορίσει την έναρξη αυτού του κοινωνικού στερεότυπου.

«Για μένα, ήταν σημαντικό να υπάρχει μια προέλευση – ότι δεν παρουσιάζαμε απλώς αυτήν την καταπληκτική κοινωνία με αχρωματοψίες», είπε η δημιουργός Shonda Rhimes κατά την πρεμιέρα του spin-off στο Λος Άντζελες. «Αυτό μου φάνηκε γελοίο».

Η πρωταγωνίστρια India Amarteifio αναλαμβάνει να αποδώσει τηλεοπτικά τη νεότερη εκδοχή της βασίλισσας Charlotte καθώς εμβαθύνει στον νεοανακαλυφθέν βασιλικό της ρόλο μέσα σε έναν ταραχώδη γάμο, ενώ η Golda Rosheuvel επεκτείνει την μετέπειτα δυσκολία της διαδοχής στον χαρακτήρα της - με τις δύο ηθοποιούς να αποδίδουν άψογα τη συμπεριφορά της Charlotte.

«Ο ρόλος είναι προφανώς ένας ιστορικός ρόλος αλλά νομίζω ότι ήταν η ερμηνεία από την Golda Rosheuvel που απλώς εκτόξευσε το ενδιαφέρον για αυτόν τον χαρακτήρα», είπε ο εκτελεστικός παραγωγός Tom Verica στο TheWrap.

«Αυτό ήταν το βασικό σημείο και νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι, ακόμη και θαυμαστές των βιβλίων, ήταν ενθουσιασμένοι από αυτό και μας έδωσε πραγματικά την ευκαιρία να αφηγηθούμε ένα άλλο μέρος αυτού του κόσμου, ακόμα κι αν δεν ήταν μέρος της αρχικής ιστορίας».

Το spin-off δεν κλείνει την πόρτα στην αρχική μυθιστορηματική του αφήγηση ωστόσο καθώς οι Quinn και Rhimes συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν τη λογοτεχνική προσαρμογή της σειράς, με τίτλο «Queen Charlotte: Before the Bridgertons Came the Love Story that Changed the Ton…» που έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει την Τρίτη 9 Μαΐου.

«Ο τρόπος που λειτούργησε είναι ότι η Shonda έγραψε τα σενάρια για την τηλεοπτική σειρά και μετά μου έδωσε τα σενάρια και τα μετέτρεψα σε μυθιστόρημα», είπε η Julia Quinn στο TheWrap. «Έσπασα την αρχιτεκτονική ενός σεναρίου και το ξαναέχτισα ως μυθιστόρημα και έπρεπε να προσθέσω κάποια πράγματα, ώστε να μπορείτε να δείτε τι σκέφτονται όλοι».

Οι πρώτοι queer χαρακτήρες του Bridgerton

Το spin-off εισάγει επίσης τους φανς τους ρόλους των Brimsley και Reynolds, το δεξί χέρι της βασίλισσας και του βασιλιά, αντίστοιχα, ως τους πρώτους queer χαρακτήρες του σύμπαντος του «Brigerton».

H Rhimes ήταν ο αποφασιστικός παράγοντας για τη συμπερίληψη της σεξουαλικότητάς τους, σύμφωνα με την Quinn η οποία ισχυρίζεται ότι ασπάστηκε την απόφαση αυτή.

«Η δουλειά μας ως ηθοποιοί είναι να μελετάμε την ανθρώπινη συμπεριφορά, γι' αυτό θέλω να βεβαιωθώ ότι θα εμφανιζόμαστε στο πλατό και θα βρίσκουμε την αλήθεια όλων, όσο καλύτερα μπορούμε», είπε ο Sam Clemmett στο The Wrap, ο οποίος υποδύεται τη νεότερη εκδοχή του Brimsley.

«Ελπίζω να το κάναμε με ευαισθησία και όμορφα και οι φανς να βλέπουν πολύ τον εαυτό τους μέσα σε αυτούς τους χαρακτήρες».

Η ιστορία της βασίλισσας Charlotte και του βασιλιά Τζορτζ Γ΄ αναφέρθηκε εν συντομία στη 2η σεζόν του «Bridgerton».

Η έλλειψη φόβου της βασίλισσας Charlotτe, ειδικά ως μαύρη γυναίκα που παντρεύεται τον βασιλιά της Αγγλίας, αλλάζει τη χώρα, υπό το πρίσμα αυτού που η σειρά αποκαλεί «Το Μεγάλο Πείραμα».

Queen Chaerlotte: Ψυχική ασθένεια, σκηνές σεξ και μια ιστορία αγάπης

Την ίδια ώρα ο βασιλιάς Τζορτζ Γ΄ περνά τον περισσότερο χρόνο του κρυμμένος λόγω μιας άγνωστης ψυχικής ασθένειας. Στην πραγματική ζωή, ο βασιλιάς Τζορτζ Γ' δεν διαγνώστηκε ποτέ με μία συγκεκριμένη πάθηση. Υπέφερε από μανιακά συμπτώματα, όπως παραισθήσεις και σωματικό και συναισθηματικό πόνο.

«Τηλεοπτικά, δεν επιχειρώ να κάνω διάγνωση, αλλά ως ηθοποιός έπρεπε απλώς να πάρω μια απόφαση. Διαφορετικά, η σειρά θα μπορούσε να είναι προσβλητική. Έκανα πολλή έρευνα και είχα μια ιδέα για το τι ήταν, μαθαίνοντας για την παιδική του ηλικία και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα», είπε ο Mylchreest.

«Είναι ένα δώρο αυτός ο ρόλος, γιατί είναι μια πρόκληση. Σου προσφέρει την άδεια να φτάσεις στο 100%. Εάν δεν δεσμευτείς πλήρως, τότε θα προσβάλεις σχεδόν την τιμή του χαρακτήρα - τόσο σε ό,τι αφορά αυτόν τον ρόλο που έγραψε η Shonda Rhimes όσο και τον πραγματικό τύπο που ερωτεύτηκα όταν έκανα την έρευνά μου», λέει ο πρωταγωνιστής.

«Είναι ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει τη μετέπειτα ντροπή και το μίσος για τον εαυτό του που έρχεται ως αποτέλεσμα αυτής της ταλαιπωρίας».

Όπως σε κάθε σειρά «Brigerton», η ιστορία αγάπης βρίσκεται στο επίκεντρο. Έτσι η χημεία μεταξύ των πρωταγωνιστών είναι απαραίτητη.

Και αυτό σημαίνει σκηνές σεξ. Για τον Mylchreest και την Amarteifio, αυτό ήταν ένα εύκολο κομμάτι καθώς η εγγύτητα του χαρακτήρα τους άλλαξε καθώς προχωρούσε η σειρά.

Στην αρχή, έκαναν σεξ μόνο ζυγές μέρες, αυστηρά για να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν έναν κληρονόμο. Καθώς συνεχίζουν, η σωματική τους εγγύτητα εξελίσσεται σε πραγματική οικειότητα και αγάπη.

«Η σειρά «Bridgerton», στο παρελθόν, έχει επικριθεί άδικα επειδή είχε αυτές τις σκηνές σεξ. Κάτι για το οποίο είμαστε πραγματικά περήφανοι είναι ότι αυτό δεν συμβαίνει στην δική μας περίσταση».

Η India Amarteifio συμφωνεί με τον συμπρωταγωνιστή της, σημειώνοντας ότι όχι μόνο ένιωθαν άνετα στις ερωτικές σκηνές, αλλά ένιωθαν επίσης αρκετά ασφαλείς ώστε να έχουν συζητήσεις για τις λεπτομέρειες που μπορεί να ήταν άβολες.

«Δημιουργούσαν έναν τόσο ασφαλή χώρο και μας έκαναν να νιώθουμε σαν να είχαμε πράγματι λόγο σε μερικές από αυτές τις σκηνές. Όλα υπάρχουν στη σειρά για κάποιο λόγο. Είναι μια απόδειξη για την δική μας ομάδα και για την Shonda Rhimes, ότι όλοι είναι γνήσιοι, υπέροχοι άνθρωποι και θυμούνται ότι αυτή είναι μια τηλεοπτική σειρά. Δεν προσθέτουμε πράγματα χωρίς λόγο».

Με πληροφορίες του Variety/TheWrap