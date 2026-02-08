Πότε φτάνει ο Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Όσα ξέρουμε μέχρι τώρα

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στην Ύδρα που θα υποδεχθεί τον διάσημο ηθοποιό του Χόλιγουντ, Μπραντ Πιτ, για τα γυρίσματα ταινίας η οποία θα γυριστεί στο νησί του Αργοσαρωνικού.

Ο Κώστας Αργύτης, κάτοικος Ύδρας και κομπάρσος στη ταινία «The Riders» που θα γυριστεί στο νησί, μίλησε- πριν από μερικές ημέρες- στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή Newsroom, αναφέροντας ότι όλοι στο νησί βρίσκονται σε αναβρασμό για την υποδοχή του Μπράντ Πιτ και της πολυμελούς παραγωγής.

Όπως είπε ο κ. Αργύτης έχουν γίνει ήδη κάποια βίντεο, με το ένα να διαδραματίζεται σε μπαρ της Ύδρας. Μάλιστα αποκάλυψε ότι η σκηνή δείχνει τον Μπράντ Πιτ με την κόρη του η οποία είχε δεχθεί επίθεση από ζώο και χρειάζεται ιατρική φροντίδα.

Μπραντ Πιτ: Πότε έρχεται στην Ελλάδα

«Εμείς επεμβαίνουμε και μεταφέρουμε το παιδί στο ιατρείο», είπε και συμπλήρωσε ότι το κινηματογραφικό γεγονός δεν τους εκπλήσει ιδαίτερα, αφού οι κάτοικοι έχουν συνηθήσει τους διάσημους στο κοσμοπολίτικο νησί.

Ο κ. Αργύτης αποκάλυψε ότι τα πρώτα γυρίσματα της ταινίας θα γίνουν στον Πειραιά την επόμενη εβδομάδα και θα συνεχιστούν στην Ύδρα «στις 27 Φεβρουαρίου που θα φτάσει ο Μπράντ Πιτ ο οποίος θα παραμείνει μέχρι τα μέσα Μαρτίου».

Η διεθνής κινηματογραφική παραγωγή βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τιμ Γουίντον και πρόκειται για ένα δυνατό δραματικό έργο, που ακολουθεί έναν πατέρα στο ταξίδι του για να βρει τη μυστηριωδώς εξαφανισμένη γυναίκα του, συνοδευόμενος από τη 12χρονη κόρη του.

