Μπραντ Πιτ: Έρχεται στην Ελλάδα ο ηθοποιός

Στην Ελλάδα έρχεται ο ηθοποιός Μπραντ Πιτ.

Ο Μπραντ Πιτ έρχεται, το επόμενο διάστημα, στην Ύδρα για τα γυρίσματα μιας νέας κινηματογραφικής ταινίας. Η αποκάλυψη έγινε το πρωί της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Happy Day», όπου μίλησε ο δήμαρχος του νησιού, Γιώργος Κουκουδάκης. Ο Μπραντ Πιτ θα έρθει στην Ύδρα στα τέλη Φεβρουαρίου με μέσα Μαρτίου για τη διεθνή κινηματογραφική παραγωγή με τίτλο «The Riders».

Μπραντ Πιτ: Έρχεται στην Ελλάδα

«Ο Μπραντ Πιτ έχουμε ενημέρωση ότι θα έρθει στο νησί, από πληροφορίες που έχουν έρθει και σε εμάς. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, γιατί ξέρετε στο νησί μας γυρίστηκε η πρώτη χολιγουντιανή παραγωγή στην Ελλάδα, το ''Το παιδί και το δελφίνι'', το 1957. Άρα δεν είναι τυχαίο γεγονός ότι επιλέχθηκε για άλλη μια φορά το μοναδικό φυσικό σκηνοθετικό υλικό που παρέχει το νησί μας» είπε αρχικά.

Και συνέχισε: «Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, αλλά εμάς μας χαροποιεί το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του νησιού μας, η τουριστική περίοδος ξεκινάει από Φεβρουάριο. Η τουριστική σεζόν πλέον τελειώνει μέσα Νοεμβρίου στην Ύδρα, γιατί είχαμε κόσμο και τα Χριστούγεννα. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε και τον πλέον απαιτητικό επισκέπτη. Αλλά για πρώτη φορά στην ιστορία της τουριστικής σεζόν ξεκινάμε τον Φεβρουάριο».

«Περιμένουμε μερικές εκατοντάδες ανθρώπους από την παραγωγή. Αυτό που μας έχει ζητηθεί, σύντομα θα γίνει μια συνάντηση με τους εκπροσώπους της παραγωγής για να συγκεκριμενοποιήσουμε τη συνδρομή του Δήμου σε αυτά τα γυρίσματα. Διότι όπως αντιλαμβάνεστε είμαστε ένα μικρό νησί και πρέπει να διευκολύνουμε μια τέτοια παραγωγή με τα μέσα που έχουμε και με την καλή διάθεση που έχουμε, γιατί το νησί μας αγαπάει τον πολιτισμό» αποκάλυψε ο κ. Κουκουδάκης.