Πέθανε ο Τζίνο Πάολι σε ηλικία 91 ετών

Ο Τζίνο Πάολι άφησε την τελευταία του πνοή στη Γένοβα, πόλη με την οποία συνδέθηκε καλλιτεχνικά

Ο Τζίνο Πάολι ερμηνεύει / EPA
Ο Τζίνο Πάολι, ένας από τους σημαντικότερους Ιταλούς τραγουδοποιούς και βασικός εκπρόσωπος της «σχολής της Γένοβας», πέθανε σε ηλικία 91 ετών.

Την είδηση γνωστοποίησε η οικογένειά του με ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται ότι «ο Τζίνο έφυγε ήρεμα, μέσα στη νύχτα, περιτριγυρισμένος από την αγάπη των δικών του ανθρώπων», ζητώντας παράλληλα σεβασμό στην ιδιωτικότητα της οικογένειας.

Ο Πάολι άφησε την τελευταία του πνοή στη Γένοβα, πόλη με την οποία ταυτίστηκε καλλιτεχνικά και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την πορεία του. Ο θάνατός του σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για την ιταλική μουσική.

Τζίνο Πάολι: Η πορεία και οι μεγάλες επιτυχίες

Γεννημένος στο Μονφαλκόνε στις 23 Σεπτεμβρίου 1934, ο Πάολι στράφηκε στη μουσική έπειτα από διάφορες δουλειές, όπως λιμενεργάτης, γραφίστας και ζωγράφος.

Τα πρώτα του βήματα έγιναν στα μουσικά στέκια της Γένοβας, όπου στα τέλη της δεκαετίας του ’50 και στις αρχές του ’60 έγραψε τραγούδια που έμελλε να γίνουν διαχρονικά: «La gatta», «Senza fine» και «Il cielo in una stanza», το τελευταίο σε ερμηνεία της Μίνα έγινε ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της ιταλικής μουσικής.

Το 1963 κυκλοφόρησε το «Sapore di sale», με ενορχήστρωση του Ένιο Μορικόνε και σόλο σαξόφωνο από τον Γκάτο Μπαρμπιέρι, ένα τραγούδι που συνδέθηκε με την εικόνα μιας Ιταλίας σε φάση μεγάλων αλλαγών.

Τζίνο Πάολι: Η νέα του καλλιτεχνική «άνθηση»

Μετά από μια περίοδο προσωπικής κρίσης, ο Πάολι γνώρισε νέα καλλιτεχνική άνθηση τη δεκαετία του ’80 και του ’90, με τραγούδια όπως «Una lunga storia d’amore» και «Quattro amici», που άγγιξαν διαφορετικές γενιές.

Παράλληλα με τη μουσική του πορεία, εξελέγη βουλευτής με το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα (PCI) το 1987.

Τα τελευταία χρόνια είχε στραφεί περισσότερο στη τζαζ, εμφανιζόμενος συχνά σε πιο λιτές μουσικές φόρμες, κυρίως με φωνή και πιάνο, σε συνεργασία με τον πιανίστα Ντανίλο Ρέα.

Η ζωή του Πάολι σημαδεύτηκε από έντονες προσωπικές δοκιμασίες, όπως η ρήξη με τον Λουίτζι Τένκο, αλλά και η απόπειρα αυτοκτονίας το 1963, μετά την οποία μια σφαίρα παρέμεινε στο περικάρδιό του για το υπόλοιπο της ζωής του.

Αργότερα, βίωσε και την απώλεια του γιου του Τζιοβάνι, δημοσιογράφου, μια πληγή που, όπως είχε δηλώσει, δεν έκλεισε ποτέ.

Μαζί με τον Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ, τον Λουίτζι Τένκο και τον Μπρούνο Λάουζι, υπήρξε βασική μορφή της «σχολής της Γένοβας», ενός καλλιτεχνικού ρεύματος που συνδύασε τη μελωδική παράδοση με βαθιά, ποιητική στιχουργική.

Με πληροφορίες από Sky News Italy

