Πέθανε ο ηθοποιός Τζέιμς Κάαν

Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο θρυλικός ηθοποιός Τζέιμς Κάαν.

Ο Κάαν πέθανε το βράδυ της 6ης Ιουλίου 2022.

Ο επίσημος λογαριασμός του στο Twitter επιβεβαίωσε τον θάνατο του Αμερικανού ηθοποιού με ένα σύντομο μήνυμα που δημοσιεύτηκε πριν από λίγο.

Η πλήρης δήλωση αναφέρει πως «Με μεγάλη λύπη μας σας ενημερώσω για τον θάνατο του Τζίμι το βράδυ της 6ης Ιουλίου. Η οικογένεια εκτιμά την αγάπη και τα θερμά συλλυπητήρια και σας ζητά να συνεχίσετε να σέβεστε την ιδιωτική τους ζωή σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.»

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6.



The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time.



End of tweet