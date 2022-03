Πάολο Κοέλιο: «Η ουκρανική κρίση είναι μια βολική δικαιολογία για ρωσοφοβία» - To tweet που προκάλεσε σχόλια

Ο συγγραφέας Πάολο Κοέλιο σχολίασε στο Twitter την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι αναρτήσεις του συνοδεύτηκαν από «χιονοστιβάδα» σχολίων.

Στο πιο πρόσφατο Tweet του, ο συγγραφέας διεθνών μπεστ σέλερ έκανε λόγο για «ουκρανική κρίση» που, όπως έγραψε, «είναι μια βολική δικαιολογία για ρωσοφοβία». Αρκετοί στα σχόλια έσπευσαν να παρατηρήσουν πως ο συγγραφέας προτίμησε τον όρο κρίση, αντί να μιλήσει για «εισβολή».

Ukraine crisis a convenient excuse for Russophobia — Paulo Coelho (@paulocoelho) March 11, 2022

Ανάμεσα σε εκείνους που αντέδρασαν ήταν και ο Ουκρανός διπλωμάτης, και πρέσβης της Ουκρανίας στην Αυστρία έως το 2021, Ολεκσάντερ Σέρμπα: «Είναι αυτοί που βιάζουν, κλέβουν και σκοτώνουν στην Ουκρανία κοινοί η μη κοινοί άνθρωποι κύριε Κοέλιο;», παραπέμποντας σε φερόμενο διάλογο Ρώσου στρατιώτη με τη σύζυγό του.

Are those raping and looting and killing in Ukraine now common or uncommon people, Mr. Coelho? Listen to this conversation of a RU soldier with his wife. https://t.co/hsg3GJ8IFf — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) March 12, 2022

Ο Κοέλιο έγραψε στα σχόλια: «Έχω ταξιδέψει στην Λβιβ, το Κίεβο, την Οδησσό, τη Γιάλτα, το Τσερνόμπιλ (Ουκρανία). Έχω διασχίσει 10.000 χιλιόμετρα με το τρένο από τη Μόσχα ως το Βλαδιβοστόκ (Ρωσία). Ναι, γίνεται ένας πόλεμος, αλλά μην κατηγορείτε τους απλούς ανθρώπους».

I’ve been to Lvov, Kyiv, Odessa, Yalta, Chernobyl (Ukraine)



I’ve crossed 10.000 km by train, Moscow to Vladivostok (Russia)



Yes, there is a war: but don’t blame the common people — Paulo Coelho (@paulocoelho) March 11, 2022

Στις 28 Φεβρουαρίου, ο Κοέλιο έγραφε πως «η πρώτη απώλεια όταν έρχεται ο πόλεμος είναι η αλήθεια», συστήνοντας στα 15,4 εκατομμύρια ακολούθων τις ενημερωτικές σελίδες διασταύρωσης δεδομένων του πρακτορείου Reuters και του Associated Press.