Peaky Blinders: Οι πρώτες φωτογραφίες του Κίλιαν Μέρφι από τα γυρίσματα της ταινίας

Ο Κίλιαν Μέρφι επέστρεψε στο πλατό για τη συνέχεια του Peaky Blinders, που αυτή τη φορά, συσσωματώνεται σε μία ταινία.

Μέσω X (πρώην Twitter) το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες του Κίλιαν Μέρφι, ως Τόμι Σέλμπι, όπως ονομάζεται ο κεντρικός ήρωας που υποδύεται στη σειρά.

«Με εντολή των Peaky Blinders... Ο Tommy Shelby επέστρεψε. Ο Κίλιαν Μέρφι και ο Στίβεν Νάιτ ξαναβρίσκονται στο πλατό, καθώς ξεκινά επίσημα η παραγωγή της επερχόμενης ταινίας του Netflix» γράφει η ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της συνδρομητικής πλατφόρμας, που θα φιλοξενήσει την ταινία των «Peaky Blinders».

By order of the Peaky Blinders... Tommy Shelby is back.

Cillian Murphy and Steven Knight are reunited on set as production officially starts on the upcoming Netflix film. pic.twitter.com/qWsQuntzCe