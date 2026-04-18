Οδύσσεια: ΛεΜπρόν και Μπρόνι Τζέιμς σε νέο teaser για την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν

Τι περιλαμβάνει το νέο teaser trailer της ταινίας «Η Οδύσσεια»

Ο ΛεΜπρόν και ο Μπρόνι Τζέιμς στον πάγκο των Λέικερς / EPA
Ο φόργουορντ των Λος Άντζελες Λέικερς, ΛεΜπρόν Τζέιμς (LeBron James) και ο γιος του, γκαρντ στην ίδια ομάδα του NBA, Μπρόνι Τζέιμς (Bronny James), συμμετέχουν στο νέο teaser της επερχόμενης ταινίας «Η Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Το βίντεο, που αναδημοσίευσε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, συνδυάζει στιγμιότυπα πατέρα και γιου από το NBA, με σκηνές από την ταινία, όπου ο Ματ Ντέιμον εμφανίζεται ως Οδυσσέας και ο Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχος.

Η ταινία αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου.

Οδύσσεια: Το νέο απόσπασμα που έδειξε ο Νόλαν στο CinemaCon

Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγες ημέρες, ο Κρίστοφερ Νόλαν έδωσε στους ιδιοκτήτες κινηματογραφικών αιθουσών μια γεύση από την ταινία «Η Οδύσσεια» στο CinemaCon του Λας Βέγκας.

Μεταξύ άλλων, ο σκηνοθέτης περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε για τις ανάγκες των γυρισμάτων, σε όλο τον κόσμο, καθώς γυρίστηκαν σκηνές στο Μαρόκο, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισλανδία και τη Σκωτία.

«Τα γυρίσματα ήταν ένας απόλυτος εφιάλτης», είπε και πρόσθεσε «αλλά με την καλή έννοια. Περάσαμε καταπληκτικά».

Ο Νόλαν «μπήκε» κατευθείαν στο θέμα, αναφερόμενος στην απόφασή του να διασκευάσει το αρχικό έπος για το σημερινό κοινό. Ο Ματ Ντέιμον πρωταγωνιστεί ως Οδυσσέας, ο βασιλιάς της Ιθάκης, και η ιστορία καταγράφει τη μακρά και επικίνδυνη επιστροφή του στην πατρίδα.

«Γιατί η “Οδύσσεια”; Η “Οδύσσεια” είναι μια ιστορία που εξακολουθεί να γοητεύει γενιές για 3.000 χρόνια», αναλογίστηκε ο Νόλαν. «Δεν είναι μια ιστορία. Είναι η ιστορία».

Σύμφωνα με το Variety, προβλήθηκε εκτενές υλικό από την ταινία, που ξεκινά με τον Οδυσσέα του Ντέιμον, γυμνόστηθο, αξύριστο και εξαντλημένο σε μια παραλία. Έχει λείψει για χρόνια και ομολογεί στην Καλυψώ ότι «δεν θυμάται τίποτα πριν από την Τροία».

Μεγάλο μέρος των σκηνών επικεντρώνεται στον Δούρειο Ίππο - την περίφημη στρατηγική των Ελλήνων για την άλωση της Τροίας. Σε μια έντονη σκηνή, οι Τρώες τρυπούν το ξύλινο άγαλμα με ξίφη για να διαπιστώσουν αν κρύβεται κάτι μέσα, με μία λεπίδα να φτάνει πολύ κοντά σε κρυμμένο στρατιώτη.

Ακολουθούν πλάνα με τον Οδυσσέα να παλεύει με καταιγίδες στη θάλασσα και να καθοδηγεί τους άνδρες του σε νυχτερινές επιθέσεις, ενώ το υλικό κλείνει με τη συνάντηση με τον Κύκλωπα Πολύφημο, που σηκώνει έναν άνθρωπο στο χέρι πριν πέσει «μαύρο». Στην πορεία του, ο ήρωας θα συναντήσει μυθικά πλάσματα όπως Σειρήνες και τη μάγισσα Κίρκη, προσπαθώντας να επιστρέψει στη σύζυγό του Πηνελόπη (Αν Χάθαγουεϊ) και τον γιο του Τηλέμαχο (Τομ Χόλαντ).

Το καστ περιλαμβάνει ακόμη μερικά ηχηρά ονόματα όπως η Σαρλίζ Θερόν, η Ζεντάγια, η Λουπίτα Νιόγκο, ο Ρόμπερτ Πάτινσον και ο Τζον Μπέρνταλ.

Με πληροφορίες από Bleacher Report, Variety

Τι αλλάζει όταν μια φωτογραφία για τη μητρότητα αφήνει τη μητέρα να μιλήσει;

Πολιτισμός / Τι αλλάζει όταν μια φωτογραφία για τη μητρότητα αφήνει τη μητέρα να μιλήσει;

Στο New Genesis, το νέο φωτογραφικό βιβλίο του Αμπντουλαμίντ Κίρχερ που κυκλοφορεί από τη Loose Joints, η νεαρή μητέρα Σιέρα Κις δεν μένει απλώς μπροστά στον φακό, αλλά μπαίνει μέσα στο ίδιο το έργο με τη δική της φωνή. Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο ένα σκληρό πορτρέτο για την αστεγία, την εξάρτηση και την κακοποίηση στο, αλλά και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα photobooks της άνοιξης γύρω από το ποιος έχει τελικά το δικαίωμα να αφηγηθεί μια ζωή.
THE LIFO TEAM
Γιατί μας αρέσει τόσο πολύ να βλέπουμε γυναίκες να πεθαίνουν;

Πολιτισμός / Μαρίνα Αμπράμοβιτς: πόσες φορές πρέπει να πεθάνει μια γυναίκα για να γίνει μύθος;

Στο Seven Deaths, τη νέα της εγκατάσταση στην Κοπεγχάγη, η Μαρίνα Αμπράμοβιτς επιστρέφει στη Μαρία Κάλλας και σε επτά διάσημους θανάτους της όπερας. Μόνο που πίσω από την οπερατική μεγαλοπρέπεια κρύβεται ένα πιο άβολο ερώτημα: γιατί μας συγκινεί ακόμη τόσο πολύ η γυναικεία συντριβή;
THE LIFO TEAM
Γιατί ο Σάι Τουόμπλι μοιάζει σε άλλους με ιδιοφυΐα και σε άλλους με μουτζούρα;

Πολιτισμός / Γιατί ο Σάι Τουόμπλι μοιάζει σε άλλους με ιδιοφυΐα και σε άλλους με μουτζούρα;

Η νέα έκθεση The Gift of Drawing: Cy Twombly στο Menil Drawing Institute του Χιούστον, που παρουσιάζεται έως τις 9 Αυγούστου, βασίζεται σε μια μεγάλη δωρεά 121 έργων από το Cy Twombly Foundation και δείχνει 27 από αυτά, πολλά για πρώτη φορά.
THE LIFO TEAM
Ο Μάικλ Τζάκσον επιστρέφει στο σινεμά, αλλά όχι ακριβώς ολόκληρος

Πολιτισμός / Επιστρέφει ο Μάικλ Τζάκσον στο σινεμά, αλλά ποιος Μάικλ επιστρέφει;

Η βιογραφική ταινία του Αντουάν Φουκουά για τον Μάικλ Τζάκσον, βγαίνει στους κινηματογράφους στις 24 Απριλίου ύστερα από πρεμιέρα στο Βερολίνο και μεγάλη προωθητική καμπάνια. Μαζί με το εμπορικό ενδιαφέρον, δυναμώνει και η συζήτηση για το αν πρόκειται για ένα πλήρες πορτρέτο του σταρ ή για μια προσεκτικά ελεγχόμενη εκδοχή της ζωής του.
THE LIFO TEAM
Μετά το Baby Reindeer, ο Ρίτσαρντ Γκαντ επιστρέφει με το σκοτεινό Half Man

Πολιτισμός / Μετά το Baby Reindeer, ο Ρίτσαρντ Γκαντ βουτά πιο βαθιά στο σκοτάδι με το Half Man

Η νέα σειρά του δημιουργού του Baby Reindeer κάνει πρεμιέρα στις 23 Απριλίου στο HBO και στις 24 Απριλίου στο BBC iPlayer, με τον ίδιο και τον Τζέιμι Μπελ σε μια ιστορία αδελφικότητας, βίας και σεξουαλικής σύγχυσης.
THE LIFO TEAM
Στον κήπο της Τζούντι Ντεντς κάθε δέντρο θυμίζει κάποιον που έφυγε

Πολιτισμός / Στον κήπο της Τζούντι Ντεντς κάθε δέντρο θυμίζει κάποιον που έφυγε

Η Τζούντι Ντεντς μίλησε για τον κήπο του σπιτιού της στο νέο επεισόδιο του podcast Roots, αλλά αυτό που περιέγραψε δεν ήταν απλώς ένας κήπος. Ηταν ένας τόπος μνήμης, όπου τα δέντρα έχουν ονόματα, οι μυρωδιές κρατούν ζωντανό το παρελθόν και η φύση γίνεται παρηγοριά ακόμα κι όταν η όραση σχεδόν χάνεται.
THE LIFO TEAM
Μήπως σου λείπει το μέλλον; Ο Μαρκ Φίσερ επιστρέφει μέσα από νέο ντοκιμαντέρ

Πολιτισμός / Μήπως σου λείπει το μέλλον; Ο Μαρκ Φίσερ επιστρέφει μέσα από νέο ντοκιμαντέρ

Το We Are Making a Film About Mark Fisher επιστρέφει στη σκέψη του Μαρκ Φίσερ όχι σαν ακαδημαϊκό μνημόσυνο αλλά σαν ζωντανό πολιτισμικό ερώτημα. Γιατί ένας θεωρητικός που έγραψε για χαμένα μέλλοντα και εξάντληση μοιάζει σήμερα πιο παρών από ποτέ;
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Πολιτισμός / ΥΠΠΟ: Ξεκίνησε το διεθνές συνέδριο με θέμα την ελληνική χειροτεχνία

Η Λίνα Μενδώνη κηρύσσοντας την έναρξη του συνεδρίου δήλωσε: «Η αναβίωση της ελληνικής χειροτεχνίας δεν αφορά μόνον στη διάσωση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, αφορά στη διάσωση και τη μετάδοση στις νεότερες γενιές ενός τεράστιου πολιτιστικού κεφαλαίου»
THE LIFO TEAM
Ο Ντε Νίρο λέει ότι η Αριάνα Γκράντε είναι η πιο αστεία συμπρωταγωνίστριά του

Πολιτισμός / Ο Ντε Νίρο λέει ότι η Αριάνα Γκράντε είναι η πιο αστεία συμπρωταγωνίστριά του

Η Αριάνα Γκράντε πρωταγωνιστεί στο νέο «Meet the Parents» δίπλα στον Μπεν Στίλερ και τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Ο Ντε Νίρο είπε ότι είναι ίσως η πιο αστεία συμπρωταγωνίστρια με την οποία έχει δουλέψει ποτέ.
THE LIFO TEAM
 
 