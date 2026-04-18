Οδύσσεια: ΛεΜπρόν και Μπρόνι Τζέιμς σε νέο teaser για την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν

Ο φόργουορντ των Λος Άντζελες Λέικερς, ΛεΜπρόν Τζέιμς (LeBron James) και ο γιος του, γκαρντ στην ίδια ομάδα του NBA, Μπρόνι Τζέιμς (Bronny James), συμμετέχουν στο νέο teaser της επερχόμενης ταινίας «Η Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Το βίντεο, που αναδημοσίευσε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, συνδυάζει στιγμιότυπα πατέρα και γιου από το NBA, με σκηνές από την ταινία, όπου ο Ματ Ντέιμον εμφανίζεται ως Οδυσσέας και ο Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχος.

Η ταινία αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου.

It was never a myth. It’s a LEGACY! 🤴🏾🤴🏾



A film by Christopher Nolan, The Odyssey is in theaters 7-17-26 @odysseymovie pic.twitter.com/wQKco75GB4 — LeBron James (@KingJames) April 17, 2026

Οδύσσεια: Το νέο απόσπασμα που έδειξε ο Νόλαν στο CinemaCon

Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγες ημέρες, ο Κρίστοφερ Νόλαν έδωσε στους ιδιοκτήτες κινηματογραφικών αιθουσών μια γεύση από την ταινία «Η Οδύσσεια» στο CinemaCon του Λας Βέγκας.

Μεταξύ άλλων, ο σκηνοθέτης περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε για τις ανάγκες των γυρισμάτων, σε όλο τον κόσμο, καθώς γυρίστηκαν σκηνές στο Μαρόκο, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισλανδία και τη Σκωτία.

«Τα γυρίσματα ήταν ένας απόλυτος εφιάλτης», είπε και πρόσθεσε «αλλά με την καλή έννοια. Περάσαμε καταπληκτικά».

Ο Νόλαν «μπήκε» κατευθείαν στο θέμα, αναφερόμενος στην απόφασή του να διασκευάσει το αρχικό έπος για το σημερινό κοινό. Ο Ματ Ντέιμον πρωταγωνιστεί ως Οδυσσέας, ο βασιλιάς της Ιθάκης, και η ιστορία καταγράφει τη μακρά και επικίνδυνη επιστροφή του στην πατρίδα.

«Γιατί η “Οδύσσεια”; Η “Οδύσσεια” είναι μια ιστορία που εξακολουθεί να γοητεύει γενιές για 3.000 χρόνια», αναλογίστηκε ο Νόλαν. «Δεν είναι μια ιστορία. Είναι η ιστορία».

Σύμφωνα με το Variety, προβλήθηκε εκτενές υλικό από την ταινία, που ξεκινά με τον Οδυσσέα του Ντέιμον, γυμνόστηθο, αξύριστο και εξαντλημένο σε μια παραλία. Έχει λείψει για χρόνια και ομολογεί στην Καλυψώ ότι «δεν θυμάται τίποτα πριν από την Τροία».

Μεγάλο μέρος των σκηνών επικεντρώνεται στον Δούρειο Ίππο - την περίφημη στρατηγική των Ελλήνων για την άλωση της Τροίας. Σε μια έντονη σκηνή, οι Τρώες τρυπούν το ξύλινο άγαλμα με ξίφη για να διαπιστώσουν αν κρύβεται κάτι μέσα, με μία λεπίδα να φτάνει πολύ κοντά σε κρυμμένο στρατιώτη.

Ακολουθούν πλάνα με τον Οδυσσέα να παλεύει με καταιγίδες στη θάλασσα και να καθοδηγεί τους άνδρες του σε νυχτερινές επιθέσεις, ενώ το υλικό κλείνει με τη συνάντηση με τον Κύκλωπα Πολύφημο, που σηκώνει έναν άνθρωπο στο χέρι πριν πέσει «μαύρο». Στην πορεία του, ο ήρωας θα συναντήσει μυθικά πλάσματα όπως Σειρήνες και τη μάγισσα Κίρκη, προσπαθώντας να επιστρέψει στη σύζυγό του Πηνελόπη (Αν Χάθαγουεϊ) και τον γιο του Τηλέμαχο (Τομ Χόλαντ).

Το καστ περιλαμβάνει ακόμη μερικά ηχηρά ονόματα όπως η Σαρλίζ Θερόν, η Ζεντάγια, η Λουπίτα Νιόγκο, ο Ρόμπερτ Πάτινσον και ο Τζον Μπέρνταλ.

Με πληροφορίες από Bleacher Report, Variety